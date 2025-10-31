Calcinado por completo un coche en Oleiros (A Coruña).

Calcinado por completo un coche en Oleiros (A Coruña).

A Coruña

Calcinado por completo un coche en Oleiros (A Coruña)

El fuego se produjo este viernes sobre las 14:00 horas en la calle Doctor Fleming y fue sofocado por los bomberos del Servicio de Emergencias de Oleiros

Un coche ha quedado completamente calcinado este viernes en Oleiros. El vehículo ardió sobre las 14:00 horas a la altura del número 17 de la calle Doctor Fleming, en Mera.

Los bomberos del Servicio de Emergencias de Oleiros recibieron el aviso del 112 Galicia a las 14:10 horas y se desplazaron hasta el lugar para extinguir las llamas. Los efectivos desplazados emplearon primero agua y después espuma con el objetivo de apagar el fuego.

El incendio no se propagó y no hay que lamentar daños personales, según informan los propios bomberos, que permanecen en el lugar a la espera de que acuda la grúa para retirar el vehículo y poder proceder a limpiar la vía. La Policía Local también acudió al lugar.