Los puntos limpios del Consorcio As Mariñas cerrarán los días 1 y 3 de noviembre por festivo

El Consorcio As Mariñas ha informado de que los puntos limpios permanecerán cerrados este sábado, 1 de noviembre, y el lunes, 3 de noviembre, coincidiendo con las festividades de Todos los Santos y San Martín de Porres.

No obstante, el servicio de recogida de residuos se mantendrá operativo con total normalidad durante ambas jornadas, sin alteraciones derivadas de los festivos.

Desde el Consorcio han señalado que, al coincidir con el fin de semana, el personal continuará realizando la retirada de residuos de forma ordinaria, garantizando la limpieza y el correcto funcionamiento del servicio.

De esta manera, las dos festividades no interrumpirán el servicio.