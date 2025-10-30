Inés Rey responde a la Xunta: "Si quiere cooperar, lo que debería es sentarse con nosotros"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha dejado clara su postura con respecto a las últimas manifestaciones de la Xunta de Galicia, donde afirmaron que los VTC deben ser regulados desde cada ayuntamiento.

"Creo que es conveniente comenzar a hablar de movilidad metropolitana de una manera seria y rigurosa, tanto respecto de los VTCs, como de los taxis, como de los autobuses y de la intermodalidad", dijo en declaraciones a los medios de comunicación.

"Si la Xunta realmente quiere cooperar con todos los ayuntamientos, lo que debería es sentarse con nosotros, crear de una vez un consorcio metropolitano de transportes y asumir que estamos en el siglo XXI, ya pasando el primer cuarto de siglo, que tenemos que adaptar la movilidad a las necesidades de los vecinos, que somos un área metropolitana muy permeable entre todos los ayuntamientos y sus habitantes", amplió.

"Yo no voy a entrar ya más en peleas. En el regate corto, en los cinco taxis del aeropuerto, en los cuatro de no sé dónde, creo que hay que empezar a superar esos marcos más propios de otras épocas y plantearnos de verdad cómo queremos que sea la movilidad en este siglo en A Coruña y en su área metropolitana", sentenció