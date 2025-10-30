Inés Rey, sobre las obras de Alfonso Molina en A Coruña: "La alternativa es no hacer nada"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha explicado esta mañana que el calendario de actuaciones para ampliar Alfonso Molina sigue su curso y lo hace con un gobierno socialista.

"Cuando anunciamos la reforma de Alfonso Molina, que se desatascó con mi gobierno, porque si hacemos un poquito de memoria ya la habían prometido hace más de 20 años, sabíamos que la ampliación iba a conllevar cortes para poder hacerla y en determinados momentos cierta congestión en el tráfico. Precisamente la ampliación, la conexión con la autopista y demás accesos que se están ejecutando se hacen para evitar estos colapsos de tráfico que sufre la ciudad en su principal vía de entrada", dijo.

"Ayer hubo atascos en la hora punta por el cierre en la conexión con San Cristóbal y de aquí al año 2026, que previsiblemente durará la obra durante todo el año, se van a producir este tipo de cortes, de molestias y de atascos. La alternativa es no hacer nada. Sabíamos que iba a ser molesto, como todas las obras, sobre todo aquellas que son en vías como esta. Lo que pedimos es comprensión y paciencia, porque si no cortamos no vamos a poder hacer la ampliación", amplió.

La respuesta al dardo del PP con el calendario de actuaciones

La primera edil también dejó clara su postura ante las críticas del principal partido de la oposición, el Partido Popular. "Para cuando no estuvo fue para el año en que dijeron ellos. Cuando tuvimos el gobierno anecdótico de cuatro años del Partido Popular en la ciudad, teniendo el gobierno de la Xunta y teniendo el gobierno de Madrid, lo único que teníamos eran titulares y promesas. Creo que no están para exigir en el caso de Alfonso Molina y en tantos otros", respondió.

"Está bien que intenten hacer esta técnica de la tinta del calamar y pensar que todos somos iguales. No, no todos somos iguales. Ellos prometen y no hacen. Nosotros trabajamos y ejecutamos. Y más de 20 años después, la ampliación de Alfonso Molina se ejecuta conmigo en la alcaldía, con un gobierno socialista, más allá de las promesas incumplidas que durante años tuvimos", sostuvo.

Un calendario que se está cumpliendo

Con respecto a los plazos, Inés Rey manifestó que "se están cumpliendo. Es más, no hemos notado las primeras fases de la obra porque precisamente eran de canalización. Toda la parte técnica, geotécnica y demás que va por debajo, que no se ve y que no generó molestias. Y ahora, cuando esa parte está terminada y continúa la ejecución de la obra, es cuando vamos a empezar con los cortes, con los previsibles atascos y demás. Pero el calendario se va cumpliendo según lo pactado con el Ministerio".