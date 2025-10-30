Decenas de funcionarios se concentran en A Coruña pidiendo la negociación de sus condiciones

Decenas de funcionarios se han concentrado esta mañana ante la Delegación del Gobierno en Galicia, situada en A Coruña, al grito de "servizos públicos, de calidade". Siguiendo una convocatoria nacional, los trabajadores se han manifestado para pedir mejoras en sus condiciones laborales, con incrementos salariales y más empleo.

La convocatoria partió de los sindicatos UGT, CC.OO. y CSIF, los cuales presentaron un escrito ante el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, demandando la apertura de las negociaciones.

Previsiblemente, los líderes sindicales y la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez, se reunirán el 5 de noviembre para retomar la negociación colectiva. De no lograr avances, los funcionarios no descartan convocar una huelga general.

En un comunicado, los trabajadores critican una "deterioración do público" que provoca "situacións indesexables que se traducen nunha maior resposta social". Como ejemplo, citan problemas en la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales o la Justicia que se traduce en "indignación social".

En este contexto, denuncian falta de personal, envejecimiento de los equipos de trabajo o desmotivación. Por todo ello, piden "cambios profundos" para la transformación y modernización de los servicios públicos.

"Hai que recuperar e estabilizar emprego público, hai que dignificalo, hai que garantir a suba salarial de 2025 e recuperar poder adquisitivo, cun novo acordo plurianual en materia salarial e de emprego, e, sobre todo, hai que redeseñar unhas administracións públicas dimensionadas ao Estado do Benestar, accesibles á cidadanía, de calidade, que se convertan en orgullo das actuais e futuras xeracións do noso país", reclaman.