La asociación nacional de VTC celebra poder circular en A Coruña como los taxis: "Un avance histórico"

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) permite a los VTCs circular por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de A Coruña en las mismas condiciones que los taxis. Así lo dio a conocer el tribunal a mediados de este mes en una resolución que Movea, la asociación nacional de empresas y operadores de VTC, considera "un avance histórico para la seguridad jurídica del sector".

"El auto del TSXG confirma que las restricciones al servicio urbano de los VTC carecen de base jurídica y vulneran principios fundamentales del Derecho europeo. Galicia se convierte en la primera comunidad en reconocer judicialmente el derecho de los VTC a operar en igualdad con el taxi", explica Eduardo Martín, presidente de Movea Galicia.

Martín añade que este pronunciamiento abre un camino jurídico "muy relevante": "Puede servir de referencia para todo el país y refuerza la necesidad de una regulación equilibrada, basada en la libre competencia y en la coexistencia entre todos los modelos de movilidad”.

La resolución del TSXG, indica Movea en un comunicado, representa un precedente jurídico de gran relevancia para todo el sector VTC en España, al ser "el primer tribunal autonómico que aplica directamente los principios de la Unión Europea en defensa de la libre prestación de servicios en el ámbito de la movilidad urbana".

Así, la medida establecida por el TSXG el derecho a los vehículos con autorización VTC a acceder y circular por la ZBE y calles peatonales del municipio de A Coruña en las mismas condiciones que la ordenanza establece para los taxis. "No se evidencia que de acceder a la medida se produzca una perturbación grave de los intereses generales", indica.

La visión de los taxistas

El sector del taxi en A Coruña, por su parte, señaló que es "lógico" que puedan circular por las mismas zonas si son vehículos eléctricos mientras el concello no apruebe una ordenanza propia para los VTC. "Nos preocupa que realicen servicios que no les corresponden; en cuanto a la circulación, será el Concello quien decida si quiere que por la Marina haya más coches que personas", asegura Antonio Vázquez, de Radio Taxi.

"Si lo dice el Tribunal hay que acatar la norma, aunque no son un servicio público, porque se tratan de un transporte privado", señala por su parte el presidente de Tele Taxi, Ricardo Villamisar.

La presencia de VTCs en A Coruña genera malestar en el sector del taxi, que denuncia que operan en la ciudad sin licencia. "Los VTCs ejercen competencia desleal", afirma el presidente de Teletaxi, Ricardo Villamisar, cuando Bolt anunció su llegada a A Coruña, donde ya operaban Uber y Cabify.

A Coruña, por otro lado, dio luz verde a la ordenanza de movilidad sostenible, que establece que los vehículos VTC (como Uber y Cabify) no podrán realizar viajes dentro de la ciudad hasta que dispongan de una normativa propia que regule su actividad.