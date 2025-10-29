A Coruña contará con un nuevo puesto de mando para la gestión de emergencias y eventos especiales Concello de A Coruña

El Concello da Coruña aprobó este miércoles en la Junta de Gobierno Local el proyecto de ordenanza fiscal reguladora de las contribuciones especiales, que permitirá acometer diferentes mejoras en el servicio municipal de Bomberos.

"Desde el Gobierno local atendemos las demandas de este servicio, comprometiéndonos a modernizar sus equipos, dotarlos de nuevos espacios y actualizar los actuales", indicó José Manuel Lage, concejal de Economía y Planificación Estratégica.

Entre las mejoras del servicio de Emergencias se encuentra la adquisición, por un valor de 700.000 euros, de un nuevo puesto de mando móvil para la gestión de emergencias y grandes eventos. Esto permitirá disponer de la última tecnología para eventos organizados por el Concello, como es el caso de la festividad de San Juan. El equipo que se adquirirá mejorará el dispositivo actual, situado en la coraza, que permite controlar en tiempo real las playas, garantizando la seguridad de más de 150.000 personas cada año.

Otra de las inversiones destinadas al servicio de Bomberos será la ampliación del edificio del parque de Agrela para la reubicación de los servicios administrativos. Dicho proyecto supondrá una inversión de más de 470.000 euros. Además, se adaptará el parque móvil a las nuevas herramientas conforme a la normativa vigente por 75.000 euros y se llevarán a cabo mejoras en el parque por más de 280.000 euros. En total, el Concello invertirá 1.377.963 euros en el servicio de Bomberos a través de esta ordenanza fiscal.

El Concello establece la imposición y ordenación de contribuciones especiales a las compañías aseguradoras que operan en la ciudad, ya que la ampliación de dicho servicio por parte de la administración municipal beneficia especialmente a las compañías aseguradoras. Esta recaudación se destina anualmente a mejoras del servicio de Bomberos.

Ordenanzas fiscales

Por otra parte, en la Junta de Gobierno Local, también se aprobó la modificación de las ordenanzas fiscales número 16, 43 y 45, que regulan la tasa por la prestación de servicios en los Museos y otras instalaciones culturales de la ciudad. Se modifican las tarifas vigentes con redondeos a la baja para facilitar el pago y la gestión de la recaudación.

Por último, también se modificó la ordenanza fiscal que regula el Servicio de Ayuda en el Hogar. Se trata de la actualización de los baremos de tarifas establecidos por la Xunta, que esta obliga a repercutir a los usuarios.

El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, recordó que estas actualizaciones de las ordenanzas responden a la intención del ejecutivo local de congelar las tasas e impuestos para el año 2026, tal como él mismo anunció en el pleno de octubre y en línea con la negociación establecida con el BNG para avanzar en el marco normativo local.