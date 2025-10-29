BiciCoruña suma dos nuevas estaciones en la ciudad situadas en Pedralonga y Palavea

A Coruña estrena este miércoles dos nuevas estaciones de BiciCoruña. Se trata de las ubicadas en Palavea, en la calle Lugar de Palavea Vella junto a la pasarela peatonal que atraviesa Alfonso Molina y en Pedralonga, junto a la entrada de la Cidade das TIC.

Con estas dos nuevas incorporaciones el total de estaciones disponibles en la ciudad asciende a 66. Además, en las próximas semanas, cuando se dé de alta el suministro eléctrico, está previsto poner en funcionamiento otras tres, ubicadas en la avenida de Oza, junto al parque de bomberos de Agrela y en San Pedro de Visma.

Ahora, con las nuevas estaciones de Pedralonga y Palavea estos barrios estarán más conectados con el centro de la ciudad. Además, en el caso de Palavea, el punto de BiciCoruña cuenta con un soporte solar para un uso más eficiente de los recursos energéticos.