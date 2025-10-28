A Coruña inicia las obras de mejora de la accesibilidad en la calle Antón Vilar Ponte, en A Falperra

El Concello da Coruña ha comenzado esta semana los trabajos de mejora de la accesibilidad en la calle Antón Vilar Ponte, en el barrio de A Falperra. La calle mantendrá su configuración actual, con un carril de circulación entre Juan Flórez y Doctor Fleming.

La principal mejora se llevará a cabo en las aceras, adaptándolas a la normativa actual de accesibilidad. También se realizará una mejora integral del firme. Otra de las actuaciones afectará a los pasos peatonales de la calle: tanto el del cruce con la calle Médico Durán como el de Doctor Fleming serán elevados, lo que, además de hacerlos más accesibles, contribuirá a calmar el tráfico.

Paralelamente a la renovación de las aceras y el firme, también se llevará a cabo la renovación de la red de aguas residuales y pluviales a lo largo de toda la vía. En cuanto a las plazas de aparcamiento existentes, se mantendrá la configuración actual, con una hilera de zona azul y otra de zona verde o para residentes. También habrá tres plazas de estacionamiento para personas con movilidad reducida (PMR).

"Desde el Gobierno local continuamos con la mejora gradual y continua de nuestras calles, llevando a cabo pequeñas actuaciones en los barrios que tienen como objetivo final mejorar el día a día de sus vecinos y vecinas", indicó Noemí Díaz, concejala de Infraestructuras y Movilidad. La actuación cuenta con un presupuesto de 253.000 euros y un plazo de ejecución de 4 meses.