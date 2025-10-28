A Coruña inicia las obras de mejora de la accesibilidad en la calle Antón Vilar Ponte, en A Falperra

A Coruña inicia las obras de mejora de la accesibilidad en la calle Antón Vilar Ponte, en A Falperra

Dentro de la actuación, el Concello incluye la creación de un nuevo paso peatonal en el cruce con Médico Durán

El Concello da Coruña ha comenzado esta semana los trabajos de mejora de la accesibilidad en la calle Antón Vilar Ponte, en el barrio de A Falperra. La calle mantendrá su configuración actual, con un carril de circulación entre Juan Flórez y Doctor Fleming.

Imagen de la vía cortada.

La principal mejora se llevará a cabo en las aceras, adaptándolas a la normativa actual de accesibilidad. También se realizará una mejora integral del firme. Otra de las actuaciones afectará a los pasos peatonales de la calle: tanto el del cruce con la calle Médico Durán como el de Doctor Fleming serán elevados, lo que, además de hacerlos más accesibles, contribuirá a calmar el tráfico.

Paralelamente a la renovación de las aceras y el firme, también se llevará a cabo la renovación de la red de aguas residuales y pluviales a lo largo de toda la vía. En cuanto a las plazas de aparcamiento existentes, se mantendrá la configuración actual, con una hilera de zona azul y otra de zona verde o para residentes. También habrá tres plazas de estacionamiento para personas con movilidad reducida (PMR).

"Desde el Gobierno local continuamos con la mejora gradual y continua de nuestras calles, llevando a cabo pequeñas actuaciones en los barrios que tienen como objetivo final mejorar el día a día de sus vecinos y vecinas", indicó Noemí Díaz, concejala de Infraestructuras y Movilidad. La actuación cuenta con un presupuesto de 253.000 euros y un plazo de ejecución de 4 meses.