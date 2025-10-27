Condenado en A Coruña a 15 meses de cárcel por acosar a una trabajadora de una entidad social

El Juzgado de lo Penal número 3 de A Coruña ha condenado a 15 meses de prisión a un usuario de los servicios de una entidad social por hostigar de forma reiterada a una trabajadora.

Además, el magistrado le impone la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante cuatro años y el pago de una indemnización de 3.000 euros.

Según la sentencia, entre octubre de 2023 y enero de 2024 el acusado llegó a enviarle 698 correos electrónicos, pese a que la mujer nunca mostró interés alguno en él.

El juez recalca que el hombre también acudió en varias ocasiones a su lugar de trabajo, donde incluso tuvo que ser expulsado por la dirección de la entidad.

En una de esas visitas, entró con música sonando desde un aparato en el bolsillo y portando una planta decorada con corazones, lo que llevó a prohibirle el acceso.

En otra ocasión, esperó agachado en las escaleras del edificio hasta que la víctima, al descubrirlo, tuvo que pedir ayuda a la Policía.

El magistrado subraya que este comportamiento provocó un grave impacto emocional en la trabajadora, que tuvo que cambiar sus rutinas diarias, evitar quedarse sola y vivía en permanente estado de tensión y miedo.

Además, sus compañeras la acompañaban constantemente ante el temor de nuevos encuentros con el agresor.

La resolución considera probado que existió una insistencia y reiteración de conductas de persecución, vigilancia y búsqueda de contacto, tanto presencial como por correo electrónico.

El juez valora la duración del acoso y su intensidad, así como las referencias del acusado a los movimientos personales de la víctima y a los paseos con su hija, lo que incrementó su angustia.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de A Coruña.