Betanzos (A Coruña) renueva la pasarela de As Cascas y mejora la de A Ribeira

El ayuntamiento de Betanzos concluyó la renovación integral de la pasarela peatonal de madera que une As Cascas con el Pasatiempo, al tiempo que acometió el acondicionamiento del puente sobre el Mandeo en A Ribeira.

En esta última estructura se realizaron tareas de sustitución de traviesas, reparación de los arcos y aplicación de un barniz antideslizante, trabajos que se completarán en las próximas semanas con la colocación de una malla antideslizante para reforzar la seguridad de los peatones.

En el caso de la pasarela de As Cascas, los trabajos se centraron en la renovación de los elementos de madera deteriorados para prevenir riesgos estructurales futuros.

Se sustituyeron barandillas, vigas, rastreles y entablado por piezas tratadas, y se instaló una lámina bituminosa como barrera impermeable.

Además, se reforzó la protección de las vigas con remates de aluminio, se aplicaron tratamientos fungicidas preventivos y se sellaron fisuras con resinas y masillas especiales para exteriores.

La actuación incluyó también una limpieza profunda y un sellado final de protección.