La plaza de Ourense de A Coruña pierde uno de sus chopos para dar paso a un nuevo olmo

La plaza de Ourense pierde una de sus sombras. Uno de los chopos que rodea la plaza desaparecerá a lo largo de la mañana, para acoger, en su lugar, un nuevo olmo. Desde primera hora de esta mañana, los operarios del Concello de A Coruña talaban el árbol con la ayuda de una grúa debido a su gran altura.

El chopo, también conocido como álamo, de la familia Populus, había alcanzado tal envergadura que las ramas corrían peligro de caída. Un riesgo para la ciudadanía teniendo en cuenta que se trata de una zona bastante transitada. Así lo han indicado fuentes municipales, que aseguran que ha sido necesario tomar esta decisión.

Así, en cuanto dejen libre el espacio donde hasta ahora se encontraba el chopo, plantarán en su lugar un olmo que ya se encuentra en la plaza a la espera de ser trasplantado. A pesar de que este nuevo ejemplar ahora no alcanza ni los dos metros de altura, los operarios han explicado a Quincemil que este podría ser igual de alto que el chopo, o más.

Olmo esperando a ser transplantado Quincemil

Por el momento, la parada de taxis de la plaza de Ourense se encuentra fuera de servicio a causa de los trabajos de tala. La grúa, así como los camiones a los que están tirando las ramas del álamo ocupan una vía de la calzada que va en dirección a los cantones.