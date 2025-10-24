Pasan a disposición judicial los detenidos en el puerto de A Coruña durante una operación antidroga

Las cuatro personas detenidas este miércoles en el puerto de A Coruña en el marco de una operación internacional antidroga han pasado el jueves a disposición de la Audiencia Nacional. La investigación ha sido trasladada a Madrid y continúa abierta.

El pasado miércoles, agentes de la Policía española y francesa se incautaron en las costas de Lisboa de un alijo de cocaína de 2.400 kilos y detuvieron a las personas implicadas en alta mar. En el dispositivo que se desplegó en el puerto coruñés participaron agentes del Grupo de Respuesta contra el Crimen Organizado (Greco) y también miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera en el marco del operativo con intervención en una fragata francesa.

La investigación está coordinada por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y comenzó a raíz de una información de la Drug Enforcement Administration (DEA) estadounidense.