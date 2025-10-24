Oleiros (A Coruña) pide al Ministerio acelerar la renovación de la pasarela del Castillo de Santa Cruz

Imagen actual de la pasarela, con un desgaste evidente. Concello de Oleiros.

El ayuntamiento de Oleiros, en A Coruña, ha vuelto a reclamar al Ministerio para la Transición Ecológica que acelere los trámites para la renovación de la pasarela de acceso al Castillo de Santa Cruz, una infraestructura que presenta un deterioro cada vez más evidente según insisten desde el gobierno municipal y que lleva más de dos años en el punto de mira.

El Ejecutivo central de construcción de una nueva pasarela, en cumplimiento del compromiso adquirido con el Ayuntamiento.

Sin embargo, desde la corporación urgen a concluir el proyecto y licitar la obra cuanto antes, para la que se prevé una inversión de alrededor de un millón de euros.

El ayuntamiento había presentado un anteproyecto y varios informes técnicos que avalaban la necesidad urgente de actuar por motivos de seguridad.

En su momento, el secretario de Estado de Medio Ambiente se comprometió con el alcalde y el concejal de Obras Públicas a ejecutar la actuación, que sigue su curso administrativo aunque con ritmo más lento del esperado.

Miles de personas cruzan la pasarela cada año para acceder al castillo, uno de los espacios públicos más emblemáticos de Oleiros.