Bajan las temperaturas en A Coruña: esta es la predicción del tiempo para este viernes

El fin de semana se abre paso en A Coruña con una bajada en la probabilidad de lluvia pero también en las temperaturas. El descenso térmico se ha hecho notar este viernes desde primera hora, en un día en el que los termómetros se moverán entre los 12 y los 18 grados.

Con las borrascas alejándose del territorio gallego y un aumento en la influencia anticiclónica, las fuertes lluvias que cayeron durante esta semana en la ciudad no regresarán para el fin de semana.

Este viernes se espera un día en el que se alternen nubes y claros, con cielos algo más despejados hacia el mediodía.

El sábado y el domingo la situación será muy similar. De acuerdo con la predicción de Meteogalicia, el sábado será un día más nublado con un aumento en la probabilidad de lluvia, mientras que el domingo el sol se dejará ver más. En todo caso, las mínimas se mantendrán ambos días en torno a los 13 grados y las máximas variarán entre los 16 y 18 grados.