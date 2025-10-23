Los trabajadores de las Escolas Deportivas de A Coruña mantienen sus protestas tras reunirse con el Concello

Protesta de los trabajadores de las Escolas Deportivas de A Coruña este jueves en María Pita. Cedida

El personal de las Escolas Deportivas Municipales de A Coruña sigue adelante con sus protestas ante lo que consideran falta de respuesta a sus demandas de mejoras laborales presentadas al Concello. Ambas partes mantuvieron una reunión a comienzos de esta semana en un encuentro que los trabajadores han calificado de "decepcionante".

En una nueva concentración, esta vez a las puertas de María Pita, este jueves los trabajadores han exigido de nuevo condiciones laborales y salariales "dignas" para poder ofrecer "un servizo de calidade".

En un comunicado de la CIG, el personal critica que la respuesta que han recibido por parte de la corporación municipal para no dar respuesta a sus demandas alude a la falta de presupuesto. En la reunión —a la que por parte del gobierno local acudieron el concelleiro de Economía, José Manuel Lage, y el de Deportes, Manuel Vázquez— el Concello afirmó que el próximo contrato incluirá el convenio de aplicación, condiciones ajustadas a casos individuales y mejoras para las personas subrogadas.

El personal considera esto insuficiente, criticando que el Concello no ha mostrado "nin compromiso de tratar ou de estudar as nosas reivindicacións laborais e salariais durante a preparación dos novos pregos da concesión, que se comprometeron a sacar antes de fin de ano".

Los representantes recuerdan asimismo el compromiso adquirido por el gobierno local hace cuatro años, "que consistía na mellora e dignificación das condicións laborais e salariais, na redución da parcialidade, e na equiparación das distintas condicións que ten o persoal que realiza o mesmo traballo, entre outras cuestións".

En el encuentro, el Concello se comprometió a estudiar durante la elaboración de los nuevos pliegos sus demandas como aumentar su ámbito a los campamentos y otras actividades estivales y en los eventos deportivos que se realizan en la ciudad y que ya se gestionaban desde las Escolas Deportivas. El objetivo es dar mayor seguridad a los contratos laborales y traducir contratos fijos discontinuos en indefinidos.

Otras reclamaciones pasan por cambiar el calendario de las Escolas para que coincida con el escolar y que el de los campamentos cubra todo el periodo vacacional para facilitar, así, la conciliación. El Concello también se comprometió a revisar y valorar los puestos de personal técnico deportivo que figuran como no docente. El estado de las instalaciones deportivas y el material que utilizan en ellas fue un asunto que quedó pendiente.

Tras la concentración celebrada este jueves, el personal de las Escolas Deportivas pedirá intervenir en el escaño ciudadano del próximo pleno. Ese día harán entrega también de una recogida de firmas en la que cuentan con el apoyo de la oposición.