Oleiros (A Coruña) presenta unos presupuestos para 2026 con más inversión en obras y sin endeudarse

Oleiros, en A Coruña, llevará al próximo pleno el presupuesto municipal de 2026, que asciende a 52,45 millones de euros, un 9,62% más que el del ejercicio anterior. El incremento se debe principalmente al aumento de la inversión en obras, que crece un 14% y alcanza los 19,74 millones de euros, con la mayor partida destinada al multiusos de Bastiagueiro, que absorberá el 32% del gasto total en inversiones.

En concreto, recibirá 6,368 millones de euros, de los cuales 3,7 millones se dedicarán a la construcción, 1,95 millones al equipamiento y mobiliario, 581.000 euros a las gradas retráctiles y 128.000 a la dirección de obra. Parte de la financiación proviene de fondos europeos del Plan Edil y de una subvención de 400.000 euros solicitada a la Diputación de A Coruña.

Este presupuesto no contempla nuevas operaciones de endeudamiento, ya que la corporación dirigida por Ángel García Seoane ha optado por usar el remanente de tesorería para financiar las principales obras, lo que permite reducir los gastos financieros previstos.

En el capítulo de gastos corrientes, el presupuesto crece casi un 10% hasta 17,11 millones de euros, debido a la nueva licitación de contratos clave como los servicios de limpieza en edificios públicos, el mantenimiento de zonas verdes, que aumenta por la incorporación de áreas como Rosalía Mera, Icaria IV, O Seixo o Paraíso, y el servicio de ayuda a domicilio.

El gasto en personal también se incrementa, con un aumento de más de un 6%, hasta 13,57 millones de euros, por la subida salarial de los empleados públicos y la creación de 18 nuevas plazas de administrativos.

Entre las principales inversiones destacan la renovación de la red de agua y alcantarillado, con 3,65 millones de euros, la regeneración del entorno del mercado de Perillo (1,37 millones), la rehabilitación del edificio del campo de fútbol O Redondo de Montrove (1,2 millones) y la ampliación de la senda peatonal de Dorneda, entre Naval y Canide (1,03 millones).

En cuanto a los ingresos, el presupuesto refleja un aumento notable de las transferencias de capital, gracias al aporte de 3,1 millones de euros de la Unión Europea, lo que supone un incremento del 250% respecto al año anterior y representa el 10% de los ingresos municipales.

También crecen las tasas y precios públicos, que suben cerca de un 20% debido al aumento de licencias urbanísticas y de la tasa de estacionamiento de vehículos.