Condenado a prisión en A Coruña por violar a una mujer en la zona de los Cantones en 2024

La Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a nueve años de prisión a un vecino de la ciudad por violar a una mujer ebria durante la madrugada del 2 de febrero de 2024, en las inmediaciones de una discoteca situada en la avenida del Puerto.

Según la sentencia, el acusado abusó de la víctima aprovechando su estado de embriaguez, que le impedía comprender y decidir libremente.

La Sala dispone que, tras cumplir ocho años de cárcel, el último año de condena sea sustituido por la expulsión de España, prohibiéndole regresar durante diez años.

Además, deberá indemnizar a la víctima con 33.317 euros y mantener la prohibición de acercarse o comunicarse con ella durante quince años.

El tribunal considera los hechos como un delito de agresión sexual con acceso carnal, sin violencia ni intimidación, pero sin consentimiento, dado que el acusado "abusó de la vulnerabilidad" de la mujer.

Durante el juicio, las pruebas, entre ellas las imágenes de las cámaras de seguridad, permitieron reconstruir lo sucedido.

La mujer había acudido con dos amigas a la discoteca tras consumir vino. Minutos después de entrar, empezó a sentirse desorientada y tambaleante, lo que hizo que una amiga la acompañara fuera. Posteriormente, intentó regresar al local en repetidas ocasiones para recuperar su abrigo, su teléfono y las llaves de su casa, sin éxito.

A las 04:18, "en estado de aguda intoxicación etílica, combinada con otra sustancia", la víctima se dirigió a la zona de Palexco, donde el acusado la observó y decidió aprovechar su estado.

Según el fallo, la agarró por la cintura y la llevó hacia un lateral del edificio, donde la violó mientras ella carecía de capacidad para defenderse o decidir.

Dos testigos que pasaban por el lugar alertaron de la agresión, lo que permitió detener al agresor poco después. La víctima, desorientada, logró regresar a su domicilio, pero pasó la noche tirada ante la puerta de su casa al no tener las llaves, hasta que por la mañana un vecino avisó a un cerrajero.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).