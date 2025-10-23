Condenado a dos años y medio de cárcel un hombre por robos en viviendas de Cambre y Carral (A Coruña)

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la condena de dos años y medio de prisión impuesta por la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña a un hombre acusado de cometer robos con fuerza en viviendas situadas en los municipios de Cambre y Carral.

Los magistrados del TSXG desestimaron el recurso de apelación presentado por la defensa, subrayando que la actuación del acusado representó "un plus de peligrosidad y ataque a la intimidad", al saltar el muro de una de las viviendas para acceder a la propiedad.

Además, el tribunal recalcó que el galpón al que entró estaba dentro del recinto cerrado de la vivienda, confirmando así la sentencia inicial de la Audiencia Provincial.

El fallo, aunque firme en esta instancia, no es definitivo, ya que aún puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo.