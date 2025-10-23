Arde por completo un coche en la autopista AP-9 a su paso por Abegondo (A Coruña)

Un coche ha ardido por completo esta mañana en la autopista AP-9 en dirección Santiago de Compostela, a su paso por el municipio de Abegondo. El suceso, que se saldó sin heridos, tuvo lugar en Pociñas a las 09:45 horas en el kilómetro 33.

Un particular dio aviso al 112 Galicia, alertando de que el vehículo en llamas se encontraba en el arcén y la persona que lo conducía estaba fuera. Hasta el lugar se desplazaron la Guardia Civil de Tráfico, los bomberos del parque de Betanzos y Protección Civil.

Afortunadamente, la persona afectada no necesitó asistencia médica.