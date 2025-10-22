Novo Mesoiro, en A Coruña, estrena un aseo público autolimpiable y accesible a los vecinos

El barrio de Novo Mesoiro, en A Coruña,cuenta desde este miércoles con un nuevo aseo público autolimpiable, ubicado en la rúa Ribeira Sacra.

Se trata de una instalación mixta, totalmente accesible y construida con materiales sostenibles y de bajo consumo energético, que ha supuesto una inversión de 69.913 euros.

El proyecto se enmarca en el plan del Ayuntamiento de A Coruña para reforzar y ampliar la red de aseos públicos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y la accesibilidad en los barrios.

En los próximos días está previsto que entre en funcionamiento otro aseo similar en la Praza da Tolerancia, en Labañou, con una inversión de 75.806 euros.

Además, el antiguo quiosco de prensa junto a la Casa del Sol, en la avenida Pedro Barrié de la Maza, se está transformando en un nuevo aseo público que dará servicio a la zona del Orzán, actuación que actualmente continúa en ejecución.

Casi 60 aseos públicos

En total, A Coruña dispone hoy de 59 aseos públicos: 30 fijos (11 autolimpiables) y 27 químicos. El Ayuntamiento refuerza este servicio durante épocas de gran afluencia en la vía pública, como San Xoán, el Entroido o el verano, con aseos portátiles en distintos puntos de la ciudad.