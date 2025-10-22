Aemet avisa a A Coruña: eleva la alerta a naranja por olas 7 metros y rachas de viento de hasta 88 km/h

El tren de borrascas no da una tregua en A Coruña, y el oleaje, los fuertes vientos y las lluvias obligan a activar este miércoles los avisos de nivel amarillo hasta las 15:00 horas. A partir de esa hora, la alerta pasará a nivel naranja en el noroeste de la costa.

Hoy miércoles será un día similar a los vividos el lunes y martes, con condiciones meteorológicas parecidas, pero con la diferencia de que a última hora del día llegará otro frente, que será más activo y que dejará lluvias fuertes.

Aemet eleva a naranja la alerta en A Coruña

Ante esta situación, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) elevará esta tarde la alerta a naranja por olas que podrían alcanzar los 7 metros de altura significativa. Además, se esperan vientos fuertes, con rachas de 62 a 74 km/h y, de manera local, de 85 a 88 km/h.

Según el último modelo, se esperan vientos de fuerza 8, que podrían alcanzar fuerza 9 mar adentro, y mar combinada con olas de entre 5 y 7 metros de altura, lo que se corresponde con un aviso de nivel naranja.

22/10 11:42 AVISOS PASADO MAÑANA | Galicia: costeros. Nivel máximo de aviso: amarillo.

La alerta permanecerá activa entre las 18:00 horas de hoy miércoles y las 06:00 horas de mañana jueves. Este aviso supone un nivel de riesgo significativo, por lo que se recomienda extremar la precaución en el litoral.

Ante una situación meteorológica adversa, conviene adoptar las siguientes medidas de autoprotección: alejarse de playas, paseos marítimos, rompientes o diques; evitar navegar, nadar o practicar deportes acuáticos; no detenerse a sacar fotografías y asegurar la embarcación.

Así afectará la borrasca Benjamin en A Coruña

Después de las grandes balsas de agua que se formaron ayer martes en A Coruña debido a la intensa lluvia caída entre las 18:30 y las 19:30 horas, los avisos por precipitaciones seguirán activos. Con nivel amarillo, se podrían acumular hasta 15 mm en tan solo una hora.

Los efectos de la borrasca Benjamin, la primera borrasca de gran impacto de la temporada, se dejarán notar a últimas horas de este miércoles en A Coruña. Sin embargo, durante la tarde comenzarán a registrarse las primeras lluvias, que irán ganando intensidad con el paso de las horas.

"También se intensificará el viento del oeste-suroeste, con rachas que pueden superar los 70-90 km/h y el oleaje en las costas gallegas superaría los 4-6 metros de altura", avisa el portal meteorológico Eltiempo.es.

Este frente asociado a la borrasca Benjamin irá avanzando durante la madrugada del jueves, y las precipitaciones tenderán a remitir poco a poco. Así, A Coruña se despedirá de las lluvias, al menos, hasta el sábado, cuando entrará un nuevo frente, con lluvias más intensas por Galicia y mitad norte de Portugal.

Además de las lluvias, el viento del norte arrastrará una masa de aire frío, con la consecuente bajada de las temperaturas. Entre el sábado y domingo, A Coruña registrará máximas de 15 grados y mínimas de 13 grados.