Hosteleros y Concello de A Coruña crean una comisión para diseñar las nuevas terrazas para María Pita

Alrededor de una quincena de hosteleros acudieron hoy al Palacio de María Pita, en A Coruña, para hablar sobre el nuevo modelo de terrazas propuesto por el Concello la semana pasada. Se trata de un modelo inspirado en Donostia-San Sebastián: unas estructuras autoportantes con toldos a dos aguas que puedan desplegarse y recogerse con facilidad.

El modelo no convenció del todo a los hosteleros de la plaza de María Pita —los únicos afectados por esta nueva normativa tras la caducidad de la concesión de las "peceras" hace tres años—. Les preocupa que las nuevas estructuras no estén completamente cubiertas y puedan suponer un problema durante el invierno.

Por ello, en la reunión de esta tarde, Concello y hosteleros alcanzaron un acuerdo por unanimidad: trabajar conjuntamente en un sistema que beneficie tanto a los empresarios como al propio Concello y que se adapte a las necesidades de la plaza.

"Nos volveremos a reunir para trabajar en el borrador de las terrazas de María Pita", aseguró Héctor Cañete, presidente de la Asociación de Hosteleros de A Coruña, presente en la junta de esta tarde.

Junto a él participaron otras 15 personas, propietarias de los negocios que rodean la plaza -excepto dos que no pudieron asistir-, así como miembros del Concello, entre ellos la alcaldesa Inés Rey.

Esta fue la segunda reunión entre ambas partes, en la que se acordó crear una comisión encargada de abordar todos los aspectos técnicos con el objetivo de diseñar un modelo que satisfaga a todos. En general, los asistentes salieron satisfechos del encuentro. Hosteleros como Javier Pastoriza, dueño de El Tequeño, agradecieron que el Ayuntamiento tenga en cuenta las demandas del sector, que buscan un diseño "lo más cubierto posible".

El objetivo es que la plaza de María Pita cuente con un nuevo modelo de terrazas implantado para diciembre de 2026. Antes, deberá definirse un sistema que cumpla con los requisitos del PEPRI, así como con cuestiones técnicas -como el anclaje- que serán analizadas por los ingenieros participantes en la comisión.

Modificaciones sobre el modelo San Sebastián

De momento, el modelo de San Sebastián sigue sobre la mesa, aunque abierto a modificaciones. La idea es que la comisión técnica ajuste las necesidades de los hosteleros al nuevo diseño de plaza que el Concello quiere para la ciudad.

De esta manera, las "peceras" tienen los días contados. Es algo que se venía anunciando desde la caducidad de la concesión en 2022 y que generaba inquietud entre los hosteleros sobre su futuro.

"Llevo vendiendo tequeños durante 20 años y quiero seguir haciéndolo otros 20 más, o los que dure", concluye Javier Pastoriza, quien confía en que su terraza pueda seguir resistiendo los inviernos como hasta ahora.