Adjudicada en A Coruña por casi un millón de euros la urbanización de la plaza José María Hernansáez

La plaza José María Hernansáez, en el barrio de O Castrillón, está cada vez más cerca de sufrir una transformación: un lavado de cara para hacerla más accesible y dotarla de espacios sociales y lúdicos, donde hasta ahora solo ha habido tierra y malas hierbas. La obra para hacer esto posible será adjudicada por casi un millón de euros mañana en la Xunta de Goberno Local, tal y como han adelantado fuentes municipales a Quincemil.

En marzo de este mismo año, Inés Rey presentó el proyecto a los vecinos en una reunión en la que estuvieron presentes la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, la Asociación Vecinal Castrillón-Urbanización Soto y de las comunidades de propietarios de los portales de la calle José María Hernansáez y de la avenida de la Concordia.

En dicha reunión, a la que acudieron alrededor de una quincena de representantes vecinales, se les enseñó a los residentes de O Castrillón unas imágenes simulando la nueva imagen que adquiriría la plaza una vez terminadas las obras. Aunque todavía se desconoce la fecha de inicio de las obras, una vez adjudicadas debería ser en un periodo breve de tiempo.

Así, de acuerdo con el proyecto, la intervención permitirá ordenar los espacios de tránsito y dotarla de usos sociales y lúdicos, con especial atención a la accesibilidad. Entre las actuaciones previstas destacan: la eliminación del estacionamiento desordenado para la transformación del ámbito en una plaza peatonal; la creación de sendas y zonas de estancia con pavimentos permeables y accesibles; y la implantaciónde nuevo mobiliario urbano, iluminación y reorganización de las zonas verdes.

Todo ello conservando los árboles singulares existentes e incorporando nuevas especies de bajo mantenimiento. Asimismo, también se prevé la actuación en los viarios colindantes, con pasos de cebra elevados y mejoras en la accesibilidad a las viviendas del entorno, junto con la renovación del sistema de drenaje, separando aguas pluviales y residuales para evitar encharcamientos.

El proyecto, que será adjudicado este miércoles, 21 de octubre en la Xunta de Goberno Local por casi un millón de euros, también tendrá en cuenta el acceso de vehículos de emergencias, garantizando la entrada de bomberos a plantas altas que actualmente carecen de esta posibilidad.