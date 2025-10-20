El polémico desembarco en A Coruña de coches de Bolt: "Notamos una demanda de usuarios inmensa"

Un coche de Bolt y un móvil con la aplicación del servicio en A Coruña. Cedida

Llevan poco más de tres semanas en A Coruña y ya están notando una "alta demanda, superior a la prevista". Los coches verdes de la compañía Bolt de VTC (vehículo de transporte con conductor) operan en la ciudad desde finales de septiembre prestando un servicio similar al de los taxis. Suponen una competencia que, de momento, causa malestar en el sector local del taxi tradicional.

La convivencia entre unos y otros está siendo pacífica, pero las dos asociaciones que engloban a un gran número de profesionales, Teletaxi y Radio Taxi, denuncian incumplimientos de la ley autonómica reguladora del taxi por parte de los VTC y reclaman una ordenanza municipal específica para que esa coexistencia se desarrolle sin conflictos.

La alcaldesa, Inés Rey, avanzó hace días que la ordenanza de movilidad que acaba de diseñar el Concello no recoge la actividad de firmas de VTC como Bolt o Uber y Cabify, que llevan más tiempo operando en A Coruña, sino que lo hará otra norma concreta. Radio Taxi y Tele Taxi están citados esta semana a una reunión con el Ayuntamiento, que ha criticado a la Xunta por no intervenir en el conflicto.

Bolt también apuesta por esa regulación para "evitar polémicas" y fomentar la convivencia de los dos servicios. "Lo ideal es que se respete la jurisprudencia europea, que deja clara una regulación proporcional, con limitaciones justificadas en base a datos objetivos y al interés general. Según nuestros datos de demanda, la realidad es que en A Coruña hay una demanda inmensa, mayor que la oferta", expone el director de Bolt en España, Daniel Georges.

Tres "incumplimientos"

De entrada, los coches de Bolt están circulando por la ciudad y por otros municipios de la comarca. La ley autonómica, en cambio, no permite a los VTC trabajar solo en un término municipal sino hacerlo entre dos o más municipios.

Es uno de los "incumplimientos" que señalan los taxistas, además del uso de la publicidad en los propios vehículos y de precontrataciones por tiempo inferior a 15 minutos desde que una persona llama al servicio y el coche la recoge para prestarlo.

"La ley gallega no permite esto y en la ciudad no hay una ordenanza que lo autorice. Mientras esta no exista, hay que cumplir una ley que está por encima", comenta el presidente de Teletaxi, Ricardo Villamisar.

"Los VTC no nos estorban, pero como servicio adicional que son que cumplan lo mismo que cumplimos los taxis" Ricardo Villamisar, presidente de Teletaxi

Admite que el sector "asume mal" esta competencia y demanda al Concello "que haga algo" para que empresas como Bolt no actúen de manera irregular. Fuentes municipales se limitan a recordar que "no hay una ordenanza específica reguladora" de la actividad de VTC y a indicar que el Concello "habla con todos los sectores siempre que haya cualquier regulación que los afecte".

Taxis estacionados en la avenida de Rubine de A Coruña. Quincemil

En Radio Taxi, su presidente, Antonio Vázquez, reconoce que los taxis locales están pasando por "un bajón de actividad" debido a la implantación de Bolt, Uber y Cabify y reclama "concreción" y "normas" en las condiciones de su servicio. "Pedimos los mismos derechos. Ahora es momento de cortarles o podrán seguir trabajando sin límites en todas partes".

Los taxistas de estas asociaciones no son contrarios a que haya VTC en la ciudad. "No nos estorban, pero, como servicio adicional, que cumplan lo mismo que cumplimos los taxis", exige Villamisar.

Turistas, aeropuerto y ocio nocturno

Según el director de Bolt en España, es tal la demanda que está advirtiendo en A Coruña, que su veintena de vehículos activos en la ciudad "solo puede satisfacer el 40% o 50% de los servicios solicitados". "Esto es buena noticia por la acogida positiva que hemos tenido, pero nos da problemas porque tenemos que adecuar el servicio a una demanda que crece semana tras semana", asegura Daniel Georges.

"No se trata de favorecer más a un sector que a otro, sino de regular bien y ser justo poniendo las necesidades del ciudadano en el centro de la ecuación" Daniel Georges, director de Bolt en España

Con más detalle, expone, el 70% de la demanda se concentra los fines de semana, "especialmente por las noches debido al ocio nocturno". "Entre el 25% y el 30% de usuarios son turistas nacionales o extranjeros, la mayoría con la aplicación móvil ya descargada porque la usan en otras ciudades", añade. Los destinos más comunes son el aeropuerto de Alvedro o algún punto de la ciudad desde la terminal.

Georges apoya una regulación que "permita la coexistencia": "No se trata de favorecer más a un sector que a otro, sino de regular bien y ser justo poniendo en el centro de la ecuación las necesidades del ciudadano".

Expansión e integración

Bolt opera en 50 países y unas 600 ciudades del mundo, apuntan desde la empresa. En España lo hacen en la ciudad y la comunidad de Madrid, en la Costa del Sol (Málaga, Marbella, Fuengirola, Mijas...), Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Murcia, Toledo y A Coruña.

En la ciudad herculina circulan una veintena de coches desde el mes pasado y, según la empresa, "una decena" de taxistas se han integrado en Bolt. Ni Radio Taxi ni Teletaxi tienen "constancia" de que sus asociados estén combinando servicios con la compañía VTC. "Si lo hacen, tendrán que salir de la asociación", advierte Villamisar.