La Xunta destina 50 millones de los presupuestos a A Coruña para las reformas del CHUAC y Santa Lucía

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, anunció este sábado al mediodía que los Presupuestos de la Xunta para 2026 incluirán casi 50 millones de euros para avanzar en las obras del Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC), el nuevo centro de salud de Santa Lucía y la adquisición de nuevo equipamiento sanitario.

Gómez Caamaño presentó los principales detalles de las cuentas junto a la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, y el gerente del área sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde. Según explicó, el proyecto de Presupuestos aprobado ayer por el Consello da Xunta asciende a 14.240 millones de euros, un 2 % más que en 2025, y mantiene un marcado carácter social: tres de cada cuatro euros —más de 10.600 millones— se destinarán a gasto social.

El titular de Sanidade destacó que la sanidad pública volverá a ser la gran prioridad del Gobierno gallego en 2026, con un presupuesto que supera los 5.000 millones de euros y representa cerca del 40 % del total autonómico.

En el caso concreto de A Coruña, la Xunta prevé invertir 43,7 millones de euros para continuar impulsando las obras del Nuevo CHUAC. Actualmente ya hay más de 85 millones movilizados y está previsto licitar en el primer semestre del año la segunda fase del proyecto —la correspondiente a los nuevos edificios—, con una inversión superior a los 400 millones de euros.

Paralelamente, se destinarán 1,7 millones de euros a la mejora de los servicios asistenciales, lo que permitirá dotar al hospital de una nueva resonancia magnética y ampliar el gimnasio y el área de terapia ocupacional de la unidad de lesionados medulares.

Asimismo, los Presupuestos de 2026 reservan 4,4 millones de euros para financiar las obras del nuevo centro de salud de Santa Lucía, cuya ejecución corresponde al Concello dentro del proyecto de rehabilitación del antiguo mercado.

Estas inversiones, que suman cerca de 50 millones de euros, "materializan la voluntad de la Xunta de impulsar la gran transformación y modernización de las infraestructuras y equipamientos sanitarios de A Coruña", subrayó Gómez Caamaño.

El conselleiro también destacó el esfuerzo de la partida destinada a vacunación, que alcanzará los 48,2 millones de euros, 7,2 millones más que en 2025, lo que supone un incremento superior al 17 %. Este aumento permitirá consolidar “el calendario de vacunación para toda la vida más completo del mundo” y reforzar la protección de la salud de las personas mayores.