Culleredo (A Coruña) celebrará el Samaín y el Magosto con música, teatro y gastronomía

Culleredo se prepara para vivir uno de los fines de semana más festivos del otoño con la celebración del Samaín y la Gran Festa do Magosto, dos citas que llenarán de música, tradición y buen ambiente distintos puntos del municipio los días 31 de octubre y 1 de noviembre.

El evento, organizado por la Asociación Cultural O Lagarto de Ledoño con la colaboración del Ayuntamiento de Culleredo, contará con una amplia programación para todos los públicos.

Las celebraciones arrancarán el jueves 31 de octubre, a las 20:00, con una gran pulpada popular en Ledoño, en la que también se podrá degustar oreja.

La noche estará amenizada por la música tradicional de Os Larpeiros de Altamira, seguida de una verbena con el Grupo Fussión, la disco móvil Impacto y el DJ Nyan Boe.

A medianoche se celebrará la tradicional queimada y, ya de madrugada, a las 3:30, se servirán las populares sopas de caballo cansado, poniendo el cierre a la primera jornada.

La fiesta continuará el viernes 1 de noviembre con una sesión vermú animada por Eduardo Revelación.

Dentro de la programación cultural del Samaín, el Centro Social y Cultural de Celas acogerá el espectáculo de títeres Buh! Que medo!, de la compañía Teatro Escena, el 31 de octubre a las 19:00.

La obra forma parte del XXX Festival Internacional de Galicreques 2025 y del programa municipal Culleredo en Escena, ofreciendo una divertida propuesta familiar en la que los miedos más simpáticos cobran vida para enseñar emociones y valores a los más pequeños.

Además, esa misma tarde habrá actividades y animación infantil en el Centro Cultural de Almeiras.

Como cierre de las celebraciones, el sábado 1 de noviembre se celebrará en el parque recreativo de Celas la Gran Festa do Magosto, donde se repartirán más de 500 kilos de castañas asadas junto a otros productos típicos de estas fechas.