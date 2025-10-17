A Coruña acogerá el VI Encontro da Noite con charlas sobre contaminación lumínica y salud

A Coruña celebrará este sábado 18 de octubre la primera sesión del VI Encontro da Noite, una cita divulgativa dedicada a la contaminación lumínica, la protección del cielo nocturno y la puesta en valor del paisaje nocturno, organizada con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña a través de los Museos Científicos Coruñeses.

El encuentro se desarrollará en el local de la Asociación Cultural Alexandre Bóveda, situado en el primer piso del edificio del Circo de Artesáns (rúa Santo André, 36), y comenzará a las 18:00 con una conversación en torno al libro La Tierra exhausta. Conversaciones sobre crecimientos y colapsos, entre su autor, el filósofo Joaquim Sempere, y el periodista ambiental Juan F. Samaniego, miembro de la Agrupación Ío.

En esta charla, los ponentes reflexionarán sobre los desafíos de la crisis ecológica, la emergencia climática, la transición energética y las desigualdades globales, abordando cuestiones clave como si es necesario detener el crecimiento económico o cómo afrontar las emergencias ambientales de forma sostenible.

A continuación, a las 19:00, la cronobióloga Marián Rol de Lama, catedrática de Fisiología en la Universidad de Murcia, impartirá la conferencia Cuando encender la noche perjudica la salud, en la que explorará cómo la luz artificial nocturna afecta al sueño y al bienestar de las personas.

La investigadora dirige el laboratorio de Cronobiología y Sueño (CronoLab) de la institución murciana.

Durante la jornada habrá un puesto de la librería Azeta, donde el público podrá adquirir tanto el libro de Joaquim Sempere como diversas publicaciones sobre cronobiología y ciencia del sueño escritas por especialistas del CronoLab.

El VI Encontro da Noite continuará el 4 de noviembre con una segunda sesión, consolidándose como una cita anual de referencia en la divulgación científica y ambiental en A Coruña.