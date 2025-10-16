Naturgy anuncia cortes de luz en varias zonas de Oleiros (A Coruña) los días 21, 23 y 24 de octubre

La empresa Naturgy ha comunicado al Ayuntamiento de Oleiros que realizará cortes programados de suministro eléctrico en distintas zonas del municipio durante las madrugadas de los días 21, 23 y 24 de octubre, con el objetivo de llevar a cabo labores de mantenimiento y mejora de la red eléctrica.

El lunes 21 de octubre, los cortes se producirán en la zona de Beiramar, concretamente en las calles Ánade Real y Cormorán, entre las 03:00 y las 05:00 horas.

El miércoles 23 de octubre, las interrupciones afectarán a la zona de Perillo, en las calles da Ribeira y do Inglés entre las 00:00 y las 03:00 horas, y a la calle Corredoira das Viñas entre las 03:00 y las 05:00 horas.

Finalmente, el jueves 24 de octubre, el corte tendrá lugar en la zona de Mera, afectando a la calle Cividanes entre las 02:00 y las 04:00 horas.