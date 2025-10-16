Ofrecido por:
Naturgy anuncia cortes de luz en varias zonas de Oleiros (A Coruña) los días 21, 23 y 24 de octubre
Los trabajos de mantenimiento afectarán durante la madrugada a diferentes calles de las zonas de Beiramar, Perillo y Mera
Te puede interesar: Oleiros (A Coruña) reclama a la Xunta la reparación urgente de un muro en el colegio Juana de Vega
La empresa Naturgy ha comunicado al Ayuntamiento de Oleiros que realizará cortes programados de suministro eléctrico en distintas zonas del municipio durante las madrugadas de los días 21, 23 y 24 de octubre, con el objetivo de llevar a cabo labores de mantenimiento y mejora de la red eléctrica.
El lunes 21 de octubre, los cortes se producirán en la zona de Beiramar, concretamente en las calles Ánade Real y Cormorán, entre las 03:00 y las 05:00 horas.
El miércoles 23 de octubre, las interrupciones afectarán a la zona de Perillo, en las calles da Ribeira y do Inglés entre las 00:00 y las 03:00 horas, y a la calle Corredoira das Viñas entre las 03:00 y las 05:00 horas.
Finalmente, el jueves 24 de octubre, el corte tendrá lugar en la zona de Mera, afectando a la calle Cividanes entre las 02:00 y las 04:00 horas.