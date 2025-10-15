Novo Mesoiro, en A Coruña, reclama más transporte, espacios comunitarios y apoyo al deporte

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, visitó este lunes el barrio de Novo Mesoiro dentro de su iniciativa Plan de Barrios, con el objetivo de escuchar de primera mano las demandas vecinales. La reunión, celebrada con una gran asistencia de residentes, sirvió para poner sobre la mesa los principales retos y carencias que el barrio arrastra desde hace años.

El encuentro dejó claro que el transporte, la movilidad, los espacios comunitarios y el deporte siguen siendo las grandes prioridades para los vecinos. Si bien, la cuestión del autobús urbano volvió a centrar buena parte del debate. Los vecinos insistieron en la necesidad de más horarios y una mejor conexión con los hospitales de la ciudad. Desde el Concello se recordó que el nuevo pliego de transporte saldrá en diciembre, lo que permitirá reforzar las líneas según la demanda de cada zona.

También se preguntó por la posibilidad de que Bicicoruña funcione toda la noche, una propuesta que fue bien recibida, aunque aún sin respuesta definitiva.

El vecino Gabriel resumió el sentir general con una frase: "Desde 2007 con una sola línea… ¿hasta cuándo?"

Mejoras urgentes en accesos y seguridad

Los asistentes recordaron que la salida por Vío sigue sin terminar, lo que provoca atascos y dificultades para conectar con el resto de la ciudad.

El Concello confirmó que el acceso al campo de fútbol está en marcha, y se comprometió a estudiar la mejora de aceras peligrosas hacia Pocomaco, así como la instalación de pasos elevados y rotondas mejor cuidadas para aumentar la seguridad peatonal.

El barrio quiere más vida comunitaria

Las peticiones en materia de espacios públicos fueron numerosas: máquinas de ejercicio, gimnasio, piscina y un aparcamiento en la parte alta del barrio.

También se insistió en la necesidad de un local para personas mayores y actividades específicas para adolescentes, con la propuesta destacada de crear un espacio intergeneracional en la biblioteca, idea que recibió un aplauso generalizado. Además, se confirmó que el árbol seco retirado en 2023 será repuesto en enero.

El tejido vecinal también señaló problemas en la gestión de actividades municipales. Pidieron que las matrículas sean anuales para evitar quedarse sin plaza y reclamaron más oferta por las tardes, especialmente en deporte y talleres de memoria. Las plazas siguen siendo insuficientes, y se pidió revisar el sistema actual para hacerlo "más justo y accesible".

Balonmano: orgullo del barrio, pero falta espacio

El balonmano se ha convertido en un referente en Novo Mesoiro, con más de 125 licencias, lo que equivale a casi uno de cada diez niños del barrio.

Los resultados deportivos son excelentes en todas las categorías, pero el club reclama mayor apoyo económico y más espacio para poder seguir creciendo sin dejar a nadie fuera.

Limpieza y competencias

Entre las cuestiones finales, los vecinos reclamaron una mayor limpieza en algunos terrenos del entorno, actualmente en disputa de competencias entre el Concello y la Xunta, lo que dificulta su mantenimiento.