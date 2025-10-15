El lotero acusado en A Coruña de quedarse con la primitiva millonaria será juzgado en abril de 2026

El caso de la primitiva cobrada indebidamente por parte de un lotero, que se quedó con el premio, ya tiene fecha para celebrar el juicio.

En concreto, se celebrará a partir del 13 de abril del 2026, con una duración estimada de seis días donde Manuel Reija deberá demostrar su inocencia.

En el proceso también figura acusado su hermano, en aquel momento delegado de Loterías, como persona que supuestamente le ayudó en el proceso delictivo.

La Fiscalía solicita seis meses de prisión por apropiarse de aquel billete premiado con 4,7 millones en el mes de junio del año 2012, tras acudir su propietario a comprobarlo. Lo considera autor de un delito de estafa o, de forma alternativa, de apropiación indebida.

Para su hermano, Miguel Reija, le imputa un delito de blanqueo de capitales, con una pena de prisión de seis años, o bien alternativamente encubrimiento, con tres años de cárcel. Solicita, asimismo, que si es blanqueo el delito por el que se condene, se le aplique una multa del doble del valor del premio, 9,4 millones de euros.

Además, solicita que se entregue el boleto premiado, que permanece depositado en Loterías y Apuestas del Estado, a los herederos del legítimo propietario, fallecido en 2014. Si no fuera posible, pide que se abone el importe del premio por parte de ambos acusados y los intereses aplicables.

Del mismo modo, se solicita su inhabilitación para ejercer la profesión de lotero además de una multa de 7.300 euros.

Un proceso largo y un pago de un premio menor

Tras la investigación que realizaron los agentes de la Policía Nacional, con el paso de los años se consiguió descubrir la identidad del propietario del boleto. Este fue sellado el 26 de junio del 2012 en un despacho situado en Alfonso Molina y resultó premiado con 4,72 millones de euros, un premio de primera categoría.

Unos días después, el propietario acudió a comprobar sus apuestas al local de San Agustín. Al ser comprobadas por el lotero en la máquina, a las 11:25:39, apareció el mensaje de "Premio superior. Llevar resguardo a Delegación". Tras imprimir el comprobante, tan solo le abonó un premio menos de tres euros de otro boleto.

El historial de la propia máquina desveló que el lotero volvió a comprobar ese boleto a las 11:39:32 y 11:39:39, todo ello según los datos de Fiscalía.

A partir de ahí, el lotero entregó a su hermano presuntamente el billete y ambos rubricaron un escrito de que se lo había encontrado. Aprovechando su cargo, trató de acelerar al máximo el cobro del premio.