Un choque entre un camión y un turismo en A Coruña provoca más retenciones de lo normal en el Pasaxe

Un choque entre un camión y un turismo a eso de las 9:00 horas de la mañana de este lunes ha provocado más retenciones de lo normal en plena hora punta en el puente Pasaxe de A Coruña.

Aunque no ha habido que lamentar heridos, la cola de coches llegaba hasta Perillo, en dirección entrada de la ciudad.

Atasco AC-12 DGT

Durante el tiempo en el que el coche estuvo retenido contra el arcén por el camión, el carril que circula hacia la rotonda de la AC-12 por el falso túnel estuvo cortado, provocando grandes atascos para la gente que se dirigía en dirección Coruña por la avenida del Pasaje o aquellos que se quisieran desviar a Culleredo.

Finalmente, la incidencia se pudo resolver antes de las 9:30 de la mañana y el tráfico a estas horas es fluido por el puente Pasaxe.