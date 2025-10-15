Ofrecido por:
Un choque entre un camión y un turismo en A Coruña provoca más retenciones de lo normal en el Pasaxe
Aunque no ha habido que lamentar heridos, la cola de coches llegaba hasta Perillo, en dirección entrada de la ciudad
Un choque entre un camión y un turismo a eso de las 9:00 horas de la mañana de este lunes ha provocado más retenciones de lo normal en plena hora punta en el puente Pasaxe de A Coruña.
Aunque no ha habido que lamentar heridos, la cola de coches llegaba hasta Perillo, en dirección entrada de la ciudad.
Durante el tiempo en el que el coche estuvo retenido contra el arcén por el camión, el carril que circula hacia la rotonda de la AC-12 por el falso túnel estuvo cortado, provocando grandes atascos para la gente que se dirigía en dirección Coruña por la avenida del Pasaje o aquellos que se quisieran desviar a Culleredo.
Finalmente, la incidencia se pudo resolver antes de las 9:30 de la mañana y el tráfico a estas horas es fluido por el puente Pasaxe.