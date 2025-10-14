La fábrica Cros en O Burgo, un icono de Culleredo (A Coruña).

La fábrica Cros en O Burgo, un icono de Culleredo (A Coruña). Nuria Prieto.

Ofrecido por:

A Coruña

Las diferentes posturas que hay en Culleredo (A Coruña) con respecto al futuro de La Cros

Alternativa presenta en el pleno de esta semana una moción para que se construya una residencia universitaria. El gobierno municipal defiende el plan que tenía con el CETIM y que se marchó a Arteixo. El PP niega bloqueos y apuesta por transformarlo en un referente de ocio, cultura y deporte para jóvenes, mayores y familias, y el BNG quiere que la parcela revierta en la ciudadanía

Te puede interesar: ¿Qué pasa con La Cros? Culleredo (A Coruña) busca un nuevo uso para este emblemático lugar

Publicada
Actualizada

El último plan para la parcela de la antigua fábrica de la Cros, en Culleredo (A Coruña), se ha evaporado. El CETIM finalmente se marcha al polígono industrial de Morás, en Arteixo, dejando sin un futuro inmediato a una parcela que demanda una nueva utilidad.

Vías del tren en O Burgo (Culleredo), con la antigua fábrica de La Cros a la izquierda.

Una moción de Alternativa dos Veciños, que se debatirá en el próximo pleno, plantea que se cree una residencia de estudiantes en las dos naves, instando a que se hagan todas las gestiones ante la UDC y la Consellería de Vivenda e Axenda Urbana para que pueda ser una realidad.

La concejala del partido, Thais Palla, explicó en declaraciones a Quincemil que "trasladamos esta moción porque es la propia universidad la que se pone en contacto con Alternativa ante una situación que es una realidad, y que nos traslada, a través del rector, que hay una problemática importante para que los estudiantes que quieran estudiar puedan hacerlo, ya que hay un déficit de oferta de alquiler y, por tanto, implica que o bien no tienen acceso a vivienda porque no existe, o lo hacen con un coste alto, lo que provoca que algunas personas no puedan hacerlo y tengan que desistir".

"Nos parece una propuesta lógica, fundada en una realidad, en estudios que demuestran que hay formas de que esto pueda hacerse valer y que solo falta estar todos de acuerdo en que esto interesa"

Thais Pallas, Alternativa dos Veciños

"Esto le preocupa a la universidad y se pone en contacto con nosotros. Hay financiación a nivel público, tanto de la Xunta como del Ministerio, para poder albergar este tipo de situaciones y financiar en un porcentaje elevado las obras", insiste.

"A nosotros se nos ocurre Culleredo, donde uno de los campus está ahí. Hay un lugar maravilloso para dar salida a esta situación. Cuenta con los permisos pertinentes para edificar una obra de este calibre; habría que iniciar el expediente correspondiente, pero es lo que pedimos. Es decir, un estado inicial donde se traslada al Gobierno municipal y al Ayuntamiento de Culleredo una necesidad, una posibilidad de financiación y una ubicación. Se le pide que inicie el estudio del expediente para que esta realidad pueda ser llevada a cabo", manifestó.

"No vemos impedimento para que sea así. Nos parece una necesidad acuciante. Daríamos con esto salida a lo que verdaderamente entendemos que debemos promover por parte del Ayuntamiento. Y esto dista mucho de lo que se quería hacer con la concesión a una fundación privada que no ayudaría al resto de vecinos. Nos parece una propuesta lógica, fundada en una realidad, en estudios que demuestran que hay formas de que esto pueda hacerse valer y que solo falta estar todos de acuerdo en que esto interesa. Queremos hacerlo y ponernos a trabajar para iniciar el expediente con los informes, y que pueda ser una realidad", concluyó.

La postura del gobierno municipal

El gobierno de José Ramón Rioboo marcó su postura en un comunicado público este sábado.

"Las ideas para La Cros son muchas, pero lo que falta es rigor, planificación y capacidad de ejecución, ya que no es serio anunciar proyectos sin estudio técnico, sin compromiso económico y sin ningún tipo de garantías. Culleredo ya tenía sobre la mesa una propuesta sólida, avalada por la Diputación y por la Xunta, que suponía más de 200 empleos directos y un espacio compartido de uso público, financiado íntegramente por el CETIM, sin coste para las arcas municipales", dijo.

"Aun así, Alternativa, y también el BNG, decidieron sumarse al bloqueo político promovido por Izaskun G. Gorostizu, que actuó como la decimoquinta concejala del PP de Arteixo, haciendo desde el primer día de la obstrucción su único proyecto para Culleredo", insistió el consistorio.

"La consecuencia de este bloqueo político es que las más de 100 personas que hoy trabajan en un centro tecnológico en Culleredo tendrán que marcharse, y se pierde una oportunidad histórica de consolidar un polo de innovación y empleo sin que el Ayuntamiento tuviese que invertir un solo euro", afirman.

"Alternativa, y también el BNG, decidieron sumarse al bloqueo político promovido por Izaskun G. Gorostizu, que actuó como la decimoquinta concejala del PP de Arteixo"

José Ramón Rioboo, Alcalde de Culleredo

"Lo más llamativo es que Culleredo ya es, a día de hoy, el municipio con más residencias y plazas para estudiantes de toda el área metropolitana, algo que quien presenta esta propuesta debería conocer antes de hablar. El Gobierno local considera que se trata de un intento de Alternativa de desviar la atención sobre su rechazo a un proyecto que ya estaba financiado, planificado y garantizado", explican en esa nota pública.

Sobre el hecho de que sea Alternativa quien lo ha propuesto, el texto insiste en que "resulta, además, sorprendente que quien lidera Alternativa, el alcalde de Oleiros, no haya aplicado esta misma idea de residencia de estudiantes en su propio municipio, donde dispone de suelo, recursos e incluso de la universidad".

El comunicado finaliza con una última reflexión: "Culleredo no necesita humo ni ocurrencias de última hora, sino planes serios y viables, que proporcionen empleo, servicios y estabilidad. Y ese era el camino del centro de investigación en A Cros, con retorno inmediato y visión de futuro. El Gobierno municipal subraya que no renunciará al derecho de Culleredo a avanzar frente a quienes viven de la confrontación y la improvisación".

El PP propone un modelo participativo y con alma local.

La portavoz del PP de Culleredo, Izaskun García, subraya a preguntas de Quincemil que "la Cros es el corazón urbano de nuestro municipio y merece un proyecto con visión de futuro para transformarse en un lugar de encuentro, ocio, cultura y deporte, que sea un verdadero referente para Culleredo".

El hecho de que no haya salido adelante la posibilidad de la CETIM es, a juicio de García, responsabilidad concreta de Rioboo: "Su soberbia y su incapacidad para negociar con el resto de grupos municipales es lo que ha hecho fracasar el proyecto. Rioboo ha terminado aislado y sin apoyo de nadie porque nunca quiso llegar a acuerdos".

Izaskun García niega cualquier tipo de bloque: "Impedimos una privatización gratuita de La Cros. No podíamos aceptar que se regalara el mejor suelo urbano a una fundación privada sin beneficios reales para Culleredo".

Ante eso, dice, su partido propuso cuatro contrapartidas "sensatas", que Rioboo nunca quiso apoyar porque evidenciaban su pésima negociación en solitario: limitar la cesión de 50 a 30 años, incorporar al Concello al patronato del CETIM, fijar un canon anual de 80.000 € para apoyar a las asociaciones locales y reservar la nave independiente para uso público desde el inicio.

"Mi único pacto es con los vecinos, no con intereses privados. La verdadera oportunidad de La Cros empieza ahora"

Izaskun García, Partido Popular de Culleredo

"El alcalde se conformó con lo primero que apareció, sin exigir nada a cambio, y ahora intenta victimizarse y culpar al PP. Pero la realidad es clara: Culleredo no pierde; quien fracasa es Rioboo", comenta.

La portavoz popular también recuerda que, a diferencia de Arteixo, que sí ofrece suelo industrial público en su polígono de Morás, Culleredo sigue sin suelo para empresas porque el alcalde no ha planificado ni actualizado el PXOM. Frente a esta situación, el PP anuncia su proyecto alternativo: "Convertiremos La Cros en un espacio de futuro para jóvenes, mayores y familias. Apostamos por un modelo transparente, participativo y con alma local, que cubra las necesidades de las familias y del tejido asociativo".

"Mi único pacto es con los vecinos, no con intereses privados. La verdadera oportunidad de La Cros empieza ahora", destaca García.

El BNG reflexiona sobre el patrimonio municipal

El portavoz municipal del BNG en Culleredo, Tono Couceiro, también ha explicado la postura de su formación a pregunta de Quincemil: "Compre ser radical co enfoque do que hai que facer na Cros. Radical é ir á raíz. Os 15.000 metros cadrados (3.000 que ocupa a estrutura e 12.000 máis de zona axardinada) foron obtidos pola cesión obrigatoria da urbanización de todo o espazo que ocupaban as instalacións da fábrica e na que agora hai sobre 3000 vivendas. Por tanto, trátase de terreos obtidos para equipamentos do novo barrio".

"Sen ter claro esa premisa, estase a ir contra os intereses veciñais, contra o dereito da veciñanza do barrio e a súa contorna a un recurso que colectivamente lle pertence. O BNG sempre o tivo claro e por iso, con gobernos participados polo BNG no Concello e na Xunta, fíxose alí un centro de día e unha escola infantil, dotacións de servizos para a veciñanza, cumprindo pois coa finalidade desa obtención de terreo que é o que seguimos defendendo. Por aí debemos seguir", incide.

A su criterio, "dispor de arquitecturas singulares, históricas, aporta referentes icónicos á paisaxe urbana. Así é en toda Europa, así pois se busca obter ese tipo de espazos para adicalos a servizos públicos tamén singulares, para o que compre ter unha sensibilidade social, histórica, patrimonial e cultural, como fan os Concellos BNG tal como acaba de facer o Concello de Ribeira ao facerse coa fábrica de conservas Cerqueira con ese fin, ou o Concello de Pontevedra o convento de Santa Clara e por poñer un par de exemplos. Pero en Culleredo vaise en dirección contraria e parece que ao goberno municipal, e non só, sóbralle, estórballe o patrimonio e busca endosalo a entidades privadas. Cun entusiasmo que levanta sospeitas entre a poboación".

"Outro patrimonio teno totalmente abandonado como os muíños de marea de Acea de Ama ou mesmo a Torre de Celas, único BIC de Culleredo, o que nos leva pensar que o obxectivo da cesión ao CETIM non era darlle utilidade ao patrimonio que queda claro que nada lle importa. O BNG defendeu rescatar o proxecto orixinal e non tivo apoios do resto dos grupos políticos municipais", resalta.

"En Culleredo vaise en dirección contraria e parece que ao goberno municipal, e non só, sóbralle, estórballe o patrimonio e busca endosalo a entidades privadas"

Tono Chouciño, BNG de Culleredo

Incide en que "este proxecto non é un invento do BNG senón que está nos arquivos municipais,que o propio alcalde mencionou que se redactou nada menos que en 2008 e que aínda hoxe podemos ver as simulacións infográficas de 2012 que están dispoñibles en Youtube. Segundo palabras do alcalde ese proxecto tería custado máis de 200.000 euros pero hoxe estaría "obsoleto". Estraña palabra para un proxecto arquitectónico, e estraño razoamento posto que a reacción é inmediata. E logo non se pode revisar e actualizar no que faga falla? Ou tan malo era xa cando se redactou? O que nos leva a outra cuestión. Será que se está a insinuar a cuestión eternamente adiada de deixar claro se a descontaminación de parcela e estrutura son fiables e permanentes ou pola contra houbese cuestións pendentes".

Chouciño echa una mirada al pasado: "En 2016 o Secretario Xeral da Consellería de Educación dixo en sede parlamentaria en resposta a unha pregunta do Deputado do BNG Cosme Pombo que non se podía facer nos terreos da Cros un colexio porque a parcela estaba insuficientemente descontaminada, e é de supoñer que a Consellería de Educación consultaría esta cuestión coa Consellería competente en solos contaminados e a súa información sería de calidade. Tamén, está a cuestión de que o propio Concello de Culleredo incluíu nas liñas estratexicas para a obtención de fondos EDUSI, convocatoria 2014-2020 aínda que finalmente non se incluíu ningún proxecto concreto. Se están xa descontaminados, por qué pedimos fondos para continuar coa descontaminación?"

El responsable del BNG plantea una reflexión: "E á súa vez, isto lévanos a outra cuestión moi capciosa. Daquela, o anteproxecto do CETIM, estaba tratando seriamente este tema? É máis, de feito a idea presentada polo CETIM era, permítaseme a licenza descritiva da cuestión arquitectónica, un caixón embutido na estrutura da antiga fábrica sen tocala, sen apoiarse nas columnas, mesmo desbotando a metade da edificabilidade permitida da parcela. Un desperdicio dun recurso valiosísimo como é a edificabilidade. Ben extraño, non si?".