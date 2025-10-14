Ofrecido por:
Las diferentes posturas que hay en Culleredo (A Coruña) con respecto al futuro de La Cros
Alternativa presenta en el pleno de esta semana una moción para que se construya una residencia universitaria. El gobierno municipal defiende el plan que tenía con el CETIM y que se marchó a Arteixo. El PP niega bloqueos y apuesta por transformarlo en un referente de ocio, cultura y deporte para jóvenes, mayores y familias, y el BNG quiere que la parcela revierta en la ciudadanía
El último plan para la parcela de la antigua fábrica de la Cros, en Culleredo (A Coruña), se ha evaporado. El CETIM finalmente se marcha al polígono industrial de Morás, en Arteixo, dejando sin un futuro inmediato a una parcela que demanda una nueva utilidad.
Una moción de Alternativa dos Veciños, que se debatirá en el próximo pleno, plantea que se cree una residencia de estudiantes en las dos naves, instando a que se hagan todas las gestiones ante la UDC y la Consellería de Vivenda e Axenda Urbana para que pueda ser una realidad.
La portavoz del PP de Culleredo, Izaskun García, subraya a preguntas de Quincemil que "la Cros es el corazón urbano de nuestro municipio y merece un proyecto con visión de futuro para transformarse en un lugar de encuentro, ocio, cultura y deporte, que sea un verdadero referente para Culleredo".
El hecho de que no haya salido adelante la posibilidad de la CETIM es, a juicio de García, responsabilidad concreta de Rioboo: "Su soberbia y su incapacidad para negociar con el resto de grupos municipales es lo que ha hecho fracasar el proyecto. Rioboo ha terminado aislado y sin apoyo de nadie porque nunca quiso llegar a acuerdos".
Izaskun García niega cualquier tipo de bloque: "Impedimos una privatización gratuita de La Cros. No podíamos aceptar que se regalara el mejor suelo urbano a una fundación privada sin beneficios reales para Culleredo".
Ante eso, dice, su partido propuso cuatro contrapartidas "sensatas", que Rioboo nunca quiso apoyar porque evidenciaban su pésima negociación en solitario: limitar la cesión de 50 a 30 años, incorporar al Concello al patronato del CETIM, fijar un canon anual de 80.000 € para apoyar a las asociaciones locales y reservar la nave independiente para uso público desde el inicio.
"Mi único pacto es con los vecinos, no con intereses privados. La verdadera oportunidad de La Cros empieza ahora"
"El alcalde se conformó con lo primero que apareció, sin exigir nada a cambio, y ahora intenta victimizarse y culpar al PP. Pero la realidad es clara: Culleredo no pierde; quien fracasa es Rioboo", comenta.
La portavoz popular también recuerda que, a diferencia de Arteixo, que sí ofrece suelo industrial público en su polígono de Morás, Culleredo sigue sin suelo para empresas porque el alcalde no ha planificado ni actualizado el PXOM. Frente a esta situación, el PP anuncia su proyecto alternativo: "Convertiremos La Cros en un espacio de futuro para jóvenes, mayores y familias. Apostamos por un modelo transparente, participativo y con alma local, que cubra las necesidades de las familias y del tejido asociativo".
"Mi único pacto es con los vecinos, no con intereses privados. La verdadera oportunidad de La Cros empieza ahora", destaca García.
El BNG reflexiona sobre el patrimonio municipal
El portavoz municipal del BNG en Culleredo, Tono Couceiro, también ha explicado la postura de su formación a pregunta de Quincemil: "Compre ser radical co enfoque do que hai que facer na Cros. Radical é ir á raíz. Os 15.000 metros cadrados (3.000 que ocupa a estrutura e 12.000 máis de zona axardinada) foron obtidos pola cesión obrigatoria da urbanización de todo o espazo que ocupaban as instalacións da fábrica e na que agora hai sobre 3000 vivendas. Por tanto, trátase de terreos obtidos para equipamentos do novo barrio".
"Sen ter claro esa premisa, estase a ir contra os intereses veciñais, contra o dereito da veciñanza do barrio e a súa contorna a un recurso que colectivamente lle pertence. O BNG sempre o tivo claro e por iso, con gobernos participados polo BNG no Concello e na Xunta, fíxose alí un centro de día e unha escola infantil, dotacións de servizos para a veciñanza, cumprindo pois coa finalidade desa obtención de terreo que é o que seguimos defendendo. Por aí debemos seguir", incide.
A su criterio, "dispor de arquitecturas singulares, históricas, aporta referentes icónicos á paisaxe urbana. Así é en toda Europa, así pois se busca obter ese tipo de espazos para adicalos a servizos públicos tamén singulares, para o que compre ter unha sensibilidade social, histórica, patrimonial e cultural, como fan os Concellos BNG tal como acaba de facer o Concello de Ribeira ao facerse coa fábrica de conservas Cerqueira con ese fin, ou o Concello de Pontevedra o convento de Santa Clara e por poñer un par de exemplos. Pero en Culleredo vaise en dirección contraria e parece que ao goberno municipal, e non só, sóbralle, estórballe o patrimonio e busca endosalo a entidades privadas. Cun entusiasmo que levanta sospeitas entre a poboación".
"Outro patrimonio teno totalmente abandonado como os muíños de marea de Acea de Ama ou mesmo a Torre de Celas, único BIC de Culleredo, o que nos leva pensar que o obxectivo da cesión ao CETIM non era darlle utilidade ao patrimonio que queda claro que nada lle importa. O BNG defendeu rescatar o proxecto orixinal e non tivo apoios do resto dos grupos políticos municipais", resalta.
"En Culleredo vaise en dirección contraria e parece que ao goberno municipal, e non só, sóbralle, estórballe o patrimonio e busca endosalo a entidades privadas"
Incide en que "este proxecto non é un invento do BNG senón que está nos arquivos municipais,que o propio alcalde mencionou que se redactou nada menos que en 2008 e que aínda hoxe podemos ver as simulacións infográficas de 2012 que están dispoñibles en Youtube. Segundo palabras do alcalde ese proxecto tería custado máis de 200.000 euros pero hoxe estaría "obsoleto". Estraña palabra para un proxecto arquitectónico, e estraño razoamento posto que a reacción é inmediata. E logo non se pode revisar e actualizar no que faga falla? Ou tan malo era xa cando se redactou? O que nos leva a outra cuestión. Será que se está a insinuar a cuestión eternamente adiada de deixar claro se a descontaminación de parcela e estrutura son fiables e permanentes ou pola contra houbese cuestións pendentes".
Chouciño echa una mirada al pasado: "En 2016 o Secretario Xeral da Consellería de Educación dixo en sede parlamentaria en resposta a unha pregunta do Deputado do BNG Cosme Pombo que non se podía facer nos terreos da Cros un colexio porque a parcela estaba insuficientemente descontaminada, e é de supoñer que a Consellería de Educación consultaría esta cuestión coa Consellería competente en solos contaminados e a súa información sería de calidade. Tamén, está a cuestión de que o propio Concello de Culleredo incluíu nas liñas estratexicas para a obtención de fondos EDUSI, convocatoria 2014-2020 aínda que finalmente non se incluíu ningún proxecto concreto. Se están xa descontaminados, por qué pedimos fondos para continuar coa descontaminación?"
El responsable del BNG plantea una reflexión: "E á súa vez, isto lévanos a outra cuestión moi capciosa. Daquela, o anteproxecto do CETIM, estaba tratando seriamente este tema? É máis, de feito a idea presentada polo CETIM era, permítaseme a licenza descritiva da cuestión arquitectónica, un caixón embutido na estrutura da antiga fábrica sen tocala, sen apoiarse nas columnas, mesmo desbotando a metade da edificabilidade permitida da parcela. Un desperdicio dun recurso valiosísimo como é a edificabilidade. Ben extraño, non si?".