A Coruña sigue recibiendo visitas de los jinetes iluminados: nueva incursión en Os Castros

Los misteriosos jinetes iluminados que desde hace varias semanas visitan diferentes puntos de la ciudad de A Coruña han vuelto a salir de paseo.

Varios videos cedidos a Quincemil muestran que estas dos personas, subidas a lomos de dos caballos, han estado de ruta en las últimas horas por el barrio de Os Castros.

Ataviados con una capa roja y blanca, pero en esta ocasión sin las alas con las que salieron en otras ocasiones sino con un sombrero luminoso, han sido detectados en el cruce entre la Avenida de Oza con Buenavista casi sobre la medianoche.

Un poco antes, su excursión también tuvo un paso por la calle Posse, donde los pocos transeúntes que a esa hora caminaban sobre la acera se quedaron sorprendidos por su presencia.