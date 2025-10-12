Domingo de sol y calor para terminar la semana en A Coruña

El sol continúa luciendo con fuerza en el último día de la semana en A Coruña. Para este domingo se espera una jornada con cielos despejados y temperaturas altas.

Según Meteogalicia, para hoy se espera una probabilidad casi nula de lluvia y unas temperaturas normales para las mínimas, aunque altas para las máximas, oscilando entre los 15 y los 25 grados.

El calor se hará notar especialmente entre las 13:00 y las 17:00 horas, aunque por la noche también dejará valores altos en torno a los 20 grados.

El viento soplará de manera débil, así que la sensación de calor se mantendrá a lo largo del día.

Para la próxima semana se mantendrá esta tendencia de cielos despejados y valores altos en cuanto a las temperaturas. No será hasta finales de semana cuando regresen las nubes, aunque se mantendrá una probabilidad baja de lluvia hasta el domingo.