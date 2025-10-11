La avenida de Finisterre estrena en A Coruña nueva rotonda para mejorar la movilidad en la zona

Nueva rotonda entre la avenida de Finisterre y la calle Gutemberg en A Coruña. Concello de A Coruña

Esta semana A Coruña ha estrenado una nueva rotonda en la avenida de Finisterre, en su cruce con la calle Gutemberg a la salida del polígono de Agrela, en una actuación realizada para mejorar la movilidad entre A Silva, O Ventorrillo y el polígono.

Aunque la rotonda ya se encuentra abierta al tráfico, todavía quedan pendientes los últimos detalles relativos a las tareas de pintado y siembra en las áreas verdes, que tendrá lugar más adelante teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas.

Además, la nueva rotonda tiene otra gemela algo antes, en el cruce de la avenida con la calle Gambrinus. Las dos obras fueron cofinanciadas por el Concello con un presupuesto de 650.000 euros financiados con fondos Next Generation.

De manera paralela a las glorietas se remodelaron los cruces del entorno y se mejoró la accesibilidad en las aceras y pasos de peatones.

Esta glorieta se sitúa en lo que era un punto de concentración de accidentes, algunos de ellos debido a la escasa visibilidad. De hecho, en este punto tuvo lugar un accidente mortal en la Nochebuena de 2020, donde falleció una pareja. El juicio del acusado de matar al matrimonio comenzó el pasado mes de junio y todavía no se ha resuelto.