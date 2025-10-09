El personal de las Escolas Deportivas de A Coruña demanda mejoras: "Nadie nos ha querido escuchar"

El personal de las Escolas Deportivas de A Coruña en una concentración en Riazor el 9 de octubre. CGM

Este jueves, un grupo de profesionales de las Escolas Deportivas Municipais se concentró a las puertas del Pazo dos Deportes de Riazor en demanda de mejoras en sus condiciones laborales y salariales. Al grito de "alcaldesa, escoita, estamos en loita", los profesores denuncian que llevan cerca de año y medio sin ser atendidos por la concellería de Deportes para exponer sus demandas.

"Nos manifestamos porque nadie nos ha querido escuchar. La primera vez que intentamos reunirnos con la concejalía fue en febrero de 2024. Entonces las cosas se podían subsanar muy fácilmente, pero ahora hay ya un malestar general. Como personal público que somos deberían, al menos, escucharnos", explican desde el sindicato en representación de una plantilla de cerca de 40 empleados.

Entre sus reclamaciones están la mejora del material que utilizan o de las instalaciones, además de revisar sus condiciones laborales o el apoyo en una formación continua.

"Tenemos personal que da clase a personas con discapacidad, así que tenemos que tener una formación prácticamente continua en nuestros profesores. Más allá de que se nos exige una titulación académica, necesitamos esa formación actualizada para poder dar un servicio de calidad", ejemplifican.

La de hoy ha sido la primera movilización que han convocado, aunque ya intentaron ponerse en contacto con el Concello para expresar sus demandas en numerosas ocasiones en los pasados meses.

Pese a que su alumnado abarca desde niños de 6 años hasta adultos en centros repartidos por la ciudad como la Torre, el Barrio de las Flores o Os Rosales, esta mañana los profesores se han visto arropados en Riazor especialmente por los usuarios más mayores.

"Muchos de los usuarios que utilizan las instalaciones conocen nuestra situación precaria y también de las propias instalaciones. Aun siendo conscientes de que hay un plan para mejorar las instalaciones, está a la vista de todos que la principal en Riazor tiene muchas carencias. Sabemos que el mantenimiento es un contrato a mayores, pero deberíamos poder ponernos en común. Quienes estamos a pie de campo somos el profesorado de las escolas", indican desde el sindicato.