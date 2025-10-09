Inés Rey insta a la Xunta a agilizar los trámites de la dependencia: "Son cifras inasumibles"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha instado este jueves a la Xunta a agilizar los trámites de la valoración de dependencia. La regidora ha asegurado que la media de espera en Galicia es de 18 meses, tiempo durante el cual familias y concellos se hacen cargo del gasto: "Son cifras inasumibles".

"Cuando los servicios municipales detectan un caso en el que se necesita este tipo de asistencia y se inicia el procedimiento con nuestros propios recursos, actuamos directamente", ha explicado la regidora en declaraciones a los medios, en las que ha señalado que la media de espera es de 18 meses, "a veces más".

Así, durante 2024, el Concello de A Coruña atendió a 1.600 personas que esperaban el reconocimiento de dependencia por parte de la Xunta de Galicia.2 Es una realidad triste, pero es así: hay gente que se muere antes de tener reconocida la dependencia. Son cifras inasumibles, listas de espera para estos reconocimientos que no deberían de producirse", reiteró Rey.

La regidora instó a la Xunta a que agilice estos trámites. "Y a que contribuya, mientras no se reconozca el grado de dependencia correspondiente, a sufragar los gastos que estamos soportando los concellos y los ciudadanos", ha añadido la alcaldesa.

Precisamente, la portavoz de Política Social del PSdeG, Silvia Longueira, ha advertido este jueves en una rueda de prensa que el sistema de atención a la dependencia "está al límite". Longueira ha añadido, según recoge Europa Press, que la Xunta "no puede seguir mirando hacia otro lado mientras miles de gallegos esperan una ayuda que nunca llega".

La diputada socialista ha alertado de que la situación actual "es solo el principio de un colapso mayor", ya que Galicia cuenta con 719.000 personas mayores de 65 años. Longueira ha incidido en la necesidad de un "plan realista" para afrontar el envejecimiento "porque dentro de una década, la demanda de cuidados va a dispararse".

Reunión por el Nuevo CHUAC

La alcaldesa de A Coruña, además, ha hecho referencia a la comisión de seguimiento del Nuevo CHUAC, que se celebra esta tarde. "Queremos que la Xunta nos dé los plazos reales de ejecución del nuevo hospital toda vez que no se han cumplido ni se van a cumplir los que anunció Feijóo en su día", ha señalado Inés Rey.

La regidora, además, se pronunció sobre la propuesta del Puerto de A Coruña de que solo los cruceristas que pernocten paguen la tasa turística. "Es curioso que el presidente de la Autoridad Portuaria, que es del Partido Popular y nombrado por la Xunta, pida ahora que la Ley de Acompañamiento que aprobó el PP no se aplique a los cruceristas. Se autoenmiendan, lo que tendrá es que pedírselo a la Xunta", indicó Rey.

"Si solo lo pide para los cruceristas, entiendo que el resto de la tasa que se aplica a los turistas le parece bien, lo cual entra en contradicción con el PP en la oposición en el ayuntamiento que no le parece bien ni lo de los cruceristas ni lo del resto", aseguró la regidora.