A Coruña contará con cuatro nuevas bases de BiciCoruña en la Gaiteira, San Pedro de Visma y Agrela

El Ayuntamiento avanza con su hoja de ruta para reforzar el servicio municipal BiciCoruña en todos los barrios de la ciudad. Hoy, con la instalación en la calle de cuatro nuevas bases que próximamente entrarán en servicio y que estarán situadas en la Gaiteira, San Pedro de Visma y en el parque industrial de Agrela.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, recordó que, al amparo del plan de expansión en el que está inmerso el Ayuntamiento, BiciCoruña cuenta a día de hoy con 61 estaciones operativas. Serán 65 una vez se completen los trámites previos a la puesta en marcha de estas otras cuatro bases, que ya son visibles en la calle desde esta mañana.

Dos de ellas están en el barrio de la Gaiteira: una, junto al Fórum Metropolitano, con el objetivo de facilitar los desplazamientos de ida y vuelta a uno de los principales equipamientos públicos de esta zona de la ciudad; y la segunda, en el cruce de la avenida de Oza con la ronda de Outeiro, frente a la plaza de la Gaiteira.

En cuanto a la base de San Pedro de Visma, Noemí Díaz señaló que la instalación de esta primera estación en el núcleo poblacional requirió previamente la ejecución de obra civil en su emplazamiento, cerca del centro cívico vecinal. "Las obras finalizaron semanas atrás y ahora damos un paso más para que las personas residentes en San Pedro de Visma dispongan del servicio municipal BiciCoruña en su propio barrio", indicó.

En esta nueva fase de instalación de bases en la vía pública, el Ayuntamiento también ha incrementado el número de estaciones situadas en el polígono de Agrela, que incorpora otra junto al parque municipal de Bomberos. Esta base se sumará a las ya existentes en las calles Gutemberg y Severo Ochoa, por lo que será la tercera que dará servicio al parque industrial, que además cuenta con una base complementaria en la calle José María Rivera Corral, en Vioño.

La previsión del Ayuntamiento es que estas cuatro bases entren en funcionamiento en las próximas semanas, una vez se culminen los trámites de contratación del suministro eléctrico y finalicen las pruebas técnicas habituales antes de la puesta en servicio de las estaciones.