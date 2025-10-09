A Coruña celebra su Semana de la Prevención con simulacros, talleres y formación ciudadana

Semana de la Prevención en A Coruña Concello de A Coruña

A Coruña presentó esta mañana la programación de la Semana de la Prevención 2025, dentro de una edición especial con motivo de su 20.º aniversario, que se desarrollará hasta el domingo 13 con un programa reforzado de actividades, simulacros y acciones formativas.

Tras el acto, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y la concejala de Seguridad Ciudadana e Interior, Montse Paz, visitaron el Parque de la Prevención, instalado en la plaza de María Pita, donde pudieron conocer de primera mano el dispositivo y el inicio de las actividades.

"La prevención es una herramienta fundamental para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Desde el primer momento apostamos por acercar conocimientos prácticos a la población y construir entre todos una ciudad más preparada y consciente de los riesgos cotidianos", destacó la alcaldesa, Inés Rey.

Desde su creación, A Coruña es el único municipio de España que ha participado de forma ininterrumpida en esta iniciativa, que nació hace veinte años con siete ciudades y que hoy supera las treinta participantes. La campaña está organizada en colaboración con la Fundación MAPFRE, la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) y el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de A Coruña.

En la presentación también participó Jesús Monclús, director del Área de Prevención y Seguridad Vial de Fundación MAPFRE, quien puso en valor el compromiso del Ayuntamiento con la educación preventiva "en todos los ámbitos".

El objetivo de la Semana de la Prevención es acercar conocimientos básicos de autoprotección a la ciudadanía, centrándose en la identificación de riesgos en el hogar, los colegios y los espacios públicos, y ofrecer herramientas para actuar de manera eficaz en caso de emergencia.

Bajo el lema "El mejor incendio es el que no se produce", la programación combina formación práctica, simulacros reales y actividades para todas las edades.

El Parque de la Prevención, instalado en la plaza de María Pita, cuenta con una vivienda hinchable de varias habitaciones que se llena con humo inocuo para simular situaciones de baja visibilidad. Niños y adultos aprenden allí a evacuar correctamente un hogar y aplicar medidas de autoprotección.

Talleres de por las mañanas

Prevención y seguridad contra incendios en las aulas

Simulaciones de evacuación

Uso de extintores

Señales de emergencia

Orientación en espacios sin visibilidad

Talleres de RCP

Actividades por las tardes

Prevención de incendios domésticos

Manejo de extintores

Actuación ante accidentes de tráfico

Uso correcto de sistemas de retención infantil

Talleres prácticos de reanimación cardiopulmonar

Simulacro en el antiguo cine Avenida y fomento de detectores de humo



Como novedad, esta edición incluye simulacros reales, entre ellos uno en el antiguo cine Avenida, donde se pondrán a prueba los protocolos de actuación en caso de emergencia.

La organización pone especial énfasis en la concienciación sobre el uso de detectores de humo, dispositivos que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Estudios demuestran que el 70 % de las muertes en incendios domésticos se producen por inhalación de humo, y no por quemaduras.

Gracias al convenio firmado el año pasado entre Fundación MAPFRE, el Colegio de Administradores de Fincas y la APTB, ya se han distribuido 400 detectores de humo en viviendas de personas mayores o con movilidad reducida.

Charlas vecinales y prevención en los hogares

La programación se completa con un ciclo de charlas vecinales, organizadas en colaboración con la Federación de Asociaciones Vecinales, que se desarrollará en distintos barrios de la ciudad. El objetivo es difundir consejos prácticos de prevención de incendios en el hogar y ofrecer pautas básicas de actuación ante emergencias domésticas.

"La formación en seguridad no puede quedarse solo en los colegios o en los servicios de emergencia. Queremos llegar a los hogares, a las comunidades, a los barrios. Esa es la fuerza de la prevención real y efectiva", subrayó la concejala Montse Paz.

Educación preventiva para el presente y el futuro

El Ayuntamiento destaca el papel de la infancia como agente clave en la educación preventiva, no solo como receptora de la formación, sino también como transmisora de buenas prácticas en el hogar.

"Nuestro objetivo es que los niños y niñas no solo sean adultos responsables en el futuro, sino que ya hoy puedan actuar como 'alarmas' dentro de sus casas, recordando a sus familias la importancia de los hábitos seguros", señalan desde el Servicio de Extinción de Incendios.