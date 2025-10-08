La Xunta reclama al Gobierno que asuma las compensaciones a las mariscadoras de O Burgo, en A Coruña

El paseo junto a la ría de O Burgo, en el municipio de Culleredo (A Coruña). López

La Xunta de Galicia ha vuelto a instar al Gobierno central a asumir las compensaciones económicas para las mariscadoras afectadas por las obras de dragado de la ría do Burgo, una actuación finalizada en abril de 2024 y promovida por el Ministerio para la Transición Ecológica.

La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, recordó en el Parlamento que, según la Declaración de Impacto Ambiental, las ayudas debían mantenerse hasta que los bivalvos alcanzasen talla comercial, algo que no se ha cumplido, dejando en situación de vulnerabilidad a más de 70 familias del sector.

La Xunta acusa al Estado de "desleixo" y de haber mostrado una "nula voluntad" para resolver el problema, tras ausentarse de las reuniones convocadas por el sector y no responder a la carta remitida por la Consellería do Mar el pasado enero.

Suárez subrayó que la obra fue adjudicada por 15,5 millones de euros menos del valor de licitación, lo que, a su juicio, hace aún menos comprensible la negativa estatal a asumir las ayudas.

La Xunta defiende que ha estado presente en todas las reuniones y que ha impulsado actuaciones de conservación y regeneración en bancos no afectados, además de un nuevo estudio de batimetría para evaluar el estado actual de la ría.

El informe técnico elaborado por la cofradía y biólogos autonómicos denuncia deficiencias en la ejecución de los trabajos, como la draga de bancos no previstos, zonas sin dragar, montículos de piedras que dificultan la navegación y una reducción de la superficie productiva.

El resultado, según la Xunta, es que 24 de los 27 bancos marisqueros presentan hoy un peor estado que antes de la obra.

La respuesta del BNG: "Marean" a las mariscadoras

Por su parte, la diputada del BNG Iria Taibo acusó al Gobierno gallego de "marear" a las mariscadoras del Burgo y de no haber realizado gestiones efectivas para conseguir las compensaciones.

Taibo recordó que, aunque el Parlamento aprobó en junio un acuerdo para que la Xunta negociara con el Ministerio, no se conoce qué avances se han producido.

"Lo único que se ha hecho es enviar una carta y acudir a unas reuniones convocadas por el propio sector", reprochó la parlamentaria nacionalista, que pidió explicaciones sobre las negociaciones mantenidas con el Miteco.

El BNG exige a la Xunta que actúe con mayor implicación, incluso elaborando un informe jurídico que obligue al Ministerio a asumir las indemnizaciones, dado que la obra fue de su competencia.

Taibo alertó de que las mariscadoras llevan más de un año sin cobrar, que el colectivo se ha reducido a menos de 70 personas y que muchas continúan de alta sin recibir ingresos ni tener perspectivas de reanudar la actividad.