Un coche mal aparcado en plena acera del centro de A Coruña bloquea el paso durante más de una hora

Un coche aparcado en plena acera del centro de A Coruña bloquea el paso durante más de una hora Cedida

Después del coche que se estrelló contra un local de manicura en la calle Betanzos hace poco más de un año, parecía que ya se había visto todo. Sin embargo, un vehículo estacionado sobre la acera de esta céntrica calle coruñesa volvió a dar que hablar.

Los vecinos no daban crédito cuando, desde sus ventanas, vieron un coche aparcado encima de la calzada habilitada para peatones, a la altura del banco Caja Rural, casi llegando a la plaza de Lugo.

El vehículo permaneció allí durante más de hora y media, sin que nadie lograse explicar cómo había acabado en esa posición. Finalmente, la grúa municipal tuvo que intervenir y retirar el coche.

Cabe mencionar que este mismo año el Concello concluyó las obras de renovación de esta vía para dar prioridad a los peatones, reduciendo a un carril la carretera y ampliando la acera, la misma que esta tarde se quedó bloqueada por un vehículo.

Muchos transeúntes se mostraron sorprendidos ante la escena: un coche en medio de la acera. Bien es cierto que se trata de una zona de difícil aparcamiento, regulada por el sistema ORA, que en algunos casos limita las paradas a un máximo de 20 minutos.