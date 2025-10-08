Betanzos (A Coruña) renueva la pasarela peatonal que une As Cascas y el Parque do Pasatempo

El Concello de Betanzos ha comenzado la reforma de la pasarela peatonal de madera que conecta As Cascas con el Parque do Pasatempo. El paso estará cortado mientras duren las obras, que buscan subsanar los problemas detectados en la madera a raíz de la humedad acumulada.

Esta pasarela, que usan de forma habitual los vecinos, sufrió daños en varios elementos debido a la humedad, que ha llevado a la aparición de una pudrición fúngica activa en la madera, "con afectaciones que potencian las probabilidades de fallos estructurales", según explica el ayuntamiento en una nota.

Así, el concello ha iniciado los trabajos para subsanar "las afectaciones y problemas" que han derivado en el deterioro de los elementos y evitar posibles fallos estructurales. "Se van a sustituir las piezas afectadas por otras de madera tratada tanto en barandillas vigas, rastreles, como en el entablado de tarima", indica el ayuntamiento en un comunicado.

Las obras también prevén la colocación de una lámina bituminosa como barrera impermeable en la unión entre el entablado del suelo y los rastreles que la soportan, así como la mejora de la protección de las vigas con cabezales o remates de aluminio para evitar su deterioro.

Los trabajos se complementarán con tratamientos fungicidas preventivos, específicamente para la madera y el sellado de fisuras y pequeñas grietas con resinas o masillas para exteriores en piezas que sean reparables sin necesidad de que sean sustituidas. La actuación incluye, además, un limpiado profundo de la madera y un sellado terminación.

El Concello de Betanzos, por otro lado, ha acometido los trabajos para arreglar las aceras del puente Nuevo en ambos márgenes. Las obras han permitido sustituir las baldosas que estaban levantadas o en malas condiciones.