Aspace Coruña reclama una estrategia estatal para las personas con parálisis cerebral

La asociación Aspace Coruña ha reclamado este martes al Gobierno central la creación de una estrategia estatal dirigida a las personas con parálisis cerebral con grandes necesidades de apoyo, al considerar que "solo con recursos adecuados se puede garantizar una atención digna y una inclusión real".

El acto conmemorativo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, celebrado hoy en Sada, se enmarcó dentro de la campaña nacional Ya Toca, impulsada por la Confederación ASPACE.

Durante el encuentro se leyó el manifiesto elaborado con motivo de esta jornada, con la participación de Henock, Carlos, Chon, Begoña y Yago, y la asistencia del alcalde de Sada, Benito Portela, y la directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón.

El evento concluyó con una gran timbrada simbólica para llamar la atención de la ciudadanía sobre los mensajes de la campaña.

En el manifiesto se destacaron varias demandas clave del colectivo: el reconocimiento de las necesidades de apoyo continuado y personalizado durante toda la vida, la garantía de servicios especializados en todas las etapas, una financiación pública estable y suficiente, y el aumento de plazas en centros y servicios de atención.

También se pidió una atención temprana más amplia, el impulso de la asistencia personal y un acompañamiento constante a las familias, muchas de las cuales, especialmente las madres, se ven obligadas a dejar sus empleos para cuidar de sus hijos.

La presidenta de Aspace Coruña, Mª Carmen Barreiro, subrayó que "la sociedad debe velar por las personas que más lo necesitan". Por su parte, el gerente de la entidad, Ricardo Iglesias, incidió en la necesidad de “contar con más plazas residenciales compatibles con el trabajo o con la asistencia personal”.

El acto contó además con la participación de personas usuarias de Aspadisol y de alumnado del colegio Sada y sus contornos, que se sumaron a la jornada escribiendo mensajes positivos bajo el lema Ya Toca, en un gesto de apoyo a la inclusión y la visibilidad del colectivo.