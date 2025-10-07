Así se vivió en A Coruña la increíble Luna del Cazador: qué es y cuál es su significado

Para amantes de la astronomía, el cielo nocturno de A Coruña ofreció la noche del lunes un espectáculo único e irrepetible: la Luna del Cazador. Este fenómeno, que solo ocurre una vez al año, coincide con la luna llena del mes de octubre,

Muchos coruñeses no dudaron en capturar la Luna del Cazador en fotografías durante la noche, mientras que otros se sorprendieron al verla aún visible a primera hora del día. Pero, ¿qué es exactamente y cuál es su significado? Te lo contamos a continuación.

Así se vivió en A Coruña la increíble Luna del Cazador

La luna llena de octubre de 2025 iluminó el cielo de A Coruña a las 05:47 horas de este martes en su mayor plenitud, coincidiendo con la primera gran cita astronómica del otoño. Su aspecto, más imponente de lo habitual, y su brillo más intenso llamó la atención de muchos coruñeses.

Este plenilunio recibe el nombre de la Luna del Cazador por ser el más próximo al equinoccio de otoño, que en 2025 se produjo el pasado 22 de septiembre.

Este fenómeno de superluna se produce cuando la luna llena coincide con su máxima cercanía a la Tierra. Así, durante esta pasada madrugada, el satélite se encontró a una distancia ligeramente inferior a la media, lo que provocó un incremento visual, tanto en su tamaño como en su brillo.

"Aunque la diferencia es sutil, se calcula que el diámetro aparente de la Luna puede ser hasta un 14% mayor y su luminosidad alrededor de un 30% superior respecto a una luna llena en el apogeo, su punto más lejano", detalla el portal meteorológico Eltiempo.es.

En la cultura norteamericana, la Luna del Cazador se asocia con la época de caza, cuando los antiguos cazadores encontraban los campos despejados y la intensa luz de la Luna, lo que permitía cazar conejos, ciervos y otras presas.

Otros fenómenos celestiales

Pero la Luna del Cazador no ha sido el único fenómeno que ha llamado la atención de los coruñeses: a primera hora del día, el cielo mostró unas espectaculares estelas de nube, que parecían los carriles de una enorme carretera.

Además, para quienes no hayan podido contemplar ninguno de los fenómenos anteriores, este 7 de octubre se espera el máximo de las Dracónidas. No obstante, la primera lluvia de estrellas del otoño se verá algo dificultada por el intenso resplandor de la luna llena.

Para su observación, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) recomienda espacios alejados de las grandes ciudades, que proporcionen un cielo oscuro y que tengan pocos obstáculos para la vista, como edificios, árboles o montañas.

Aunque las dracónidas parecen venir de la constelación de Draco, se pueden ver en cualquier parte del cielo. "Conviene dirigir la mirada hacia las zonas más oscuras, en la dirección opuesta a la posición de la Luna", recomienda el Instituto Geográfico Nacional.