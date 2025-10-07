Las obras de O Parrote, en A Coruña, están "a punto de terminar", según la Xunta

La recreación de la Xunta de la plataforma del Parrote. Autoridad Portuaria de A Coruña

Las obras de O Parrote, en A Coruña, están "a punto de terminar". Así lo ha asegurado este martes la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, que ha concretado que los trabajos para instalar la plataforma flotante se darán por finalizados previsiblemente este mes de octubre.

Los plazos, según la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, "van muy bien" y la plataforma flotante será una realidad en breve. "Están a punto de terminar. Contamos con tenerla ya finalizada este mismo mes y, si tenemos este tiempo, que se pueda disfrutar por quien sea valiente", indicó Allegue.

La plataforma flotante de O Parrote se proyectó inicialmente para 2024. El retraso en su adjudicación con el consecuente aplazamiento del inicio de los trabajos, que comenzaron el pasado mes de marzo, provocó que la fecha se moviese a finales de septiembre o principios de octubre. La conselleira de Vivenda ha confirmado que este mes estará lista.

¿Cómo es la estructura?

Las plataformas ya están instaladas en las aguas de O Parrote y fijadas en su posición definitiva. A comienzos de agosto llegaban los pantalanes que conforman la estructura, elaborados en hormigón armado y prefabricados por la empresa adjudicataria, López Cao, en Malpica.

La instalación contará con unas gradas de más de 150 metros desde las que presenciar diferentes actividades náuticas, así como con una rampa de bajada para embarcaciones, una plataforma para un edificio de usos múltiples y un pantalán que será la base de unas zonas de baño.

A todo ello se suman dos piscinas, una cerrada y otra abierta al mar, además de una rampa de acceso. Toda la construcción contará con accesos para personas con problemas de movilidad. Ninguna de estas instalaciones interferirá con la zona de marisqueo.

El entorno de la plataforma flotante se completará con un edificio de usos múltiples cuya construcción ha sido licitada por la Autoridad Portuaria con un presupuesto de 457.000 euros. La estructura tendrá un pañol para la custodia de pequeñas embarcaciones, almacén, vestuarios, aseos y un ambigú con una terraza orientada al mar.