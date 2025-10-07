Licitadas las obras de mejora del entorno de la Torre de Hércules, en A Coruña

Turismo de Galicia ha sacado a licitación las obras de mejora del entorno de la Torre de Hércules, declarada Bien de Interés Cultural, con un presupuesto de 930.776 euros.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 28 de octubre a través de la plataforma de contratación de la Xunta.

El objetivo del proyecto es poner en valor el monumento y su entorno, combinando la conservación patrimonial con criterios de sostenibilidad y accesibilidad.

Las actuaciones se dividirán en cuatro lotes, que abarcan desde excavaciones arqueológicas hasta mejoras en el alumbrado y el sendero perimetral.

El primer lote contempla una nueva excavación arqueológica para ampliar los estudios realizados en los años 90 y facilitar una comprensión más completa del conjunto.

El segundo lote renovará el alumbrado ornamental de la Torre con sistemas de eficiencia energética, mientras que el tercero se centrará en trabajos de mantenimiento estructural en la zona de visitas arqueológicas.

Por último, el cuarto lote acondicionará el sendero que rodea la Torre, haciéndolo más accesible y seguro para los visitantes.

Esta intervención está cofinanciada por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del programa Xacobeo Next Generation, que busca conservar los bienes de interés cultural gallegos y fomentar su aprovechamiento social y turístico.