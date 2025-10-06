Pucho Boedo, inmortalizado en O Ventorrillo, en A Coruña: "Completamos el espacio y es más armonioso"

El barrio de Ventorrillo, en A Coruña, disfruta de un nuevo mural homenaje a Pucho Boedo, uno de los iconos de este barrio.

La idea, que surge del artista Primo Rodríguez, lleva varios días tomando forma en la fachada blanca de uno de los edificios que se encuentra justo a las espaldas de la estatua del artista, muy cerca de la fuente.

"La propuesta fue mía, ya la hice hace años. Surgió y ahora la aceptaron. Me hace ilusión, es una figura muy conocida en el barrio", relata en conversación con Quincemil.

"Tengo un amigo que recita poemas que le gustaban a él, pensé también en las personas mayores del barrio que cantan sus canciones, que te recuerdan siempre que era del barrio", explica.

Además, mejorar la estética de la emblemática fuente es otro de los objetivos de este mural urbano: "La fuente me gusta, pero el fondo quedaba un poco frío. Y como tiene esa fachada detrás, completamos un poco el espacio y es más armonioso".

Un trabajo colectivo

Asten no hace este trabajo solo, sino que para ello tiene la colaboración de su compañero Powone, grafitero de Vigo y uno de los primeros muralistas gallegos.

"Siempre que tenemos un trabajo grande contamos el uno con el otro", comenta tras más de una semana de trabajo sobre la fachada.

El mural tiene dos enfoques. Por un lado, en una fachada se refleja la faceta más personal de Pucho Boedo con elementos que lo caracterizan y, por otro, en la otra fachada, un enfoque más personal acompañado de ambientación gallega.