El mal uso de bicicletas y patinetes deja en A Coruña medio centenar de sanciones

La última campaña de control de la normativa de bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMP) como patinetes eléctricos ha dejado en A Coruña algo más de 50 sanciones durante sus dos semanas de duración.

Entre las sanciones más comunes se encuentran el uso de auriculares durante la conducción y el circular por zonas peatonales o aceras, con 39 y 12 multas respectivamente.

También se registraron dos sanciones por llevar a dos personas en el mismo vehículo, una por el uso del móvil, otra por incumplir un semáforo y otra por conducta indebida en la vía.

Esta campaña, como las realizadas con anterioridad, forma parte del Plan Local de Seguridade Viaria impulsado por el Concello este año con el objetivo de concienciar sobre situaciones de peligro, reforzar el uso responsable de los espacios de la ciudad y promover un modelo de movilidad sostenible.

La concelleira de Seguridade Cidadá, Montse Paz, afirmó que estas acciones sirven para "construír unha nova cultura da mobilidade na Coruña, onde é fundamental garantir un uso responsable dos vehículos persoais e unha convivencia segura entre todos os modos de transporte".