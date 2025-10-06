A Coruña nombra a Rosa Otero como Hija Adoptiva por su trayectoria social y feminista

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, presidió esta tarde en el Salón de Plenos de María Pita el acto de entrega del título de Hija Adoptiva a Rosa Otero, mujer pionera y referente en el ámbito social, económico y de igualdad.

Rey subrayó el papel pionero de Rosa Otero, que abrió caminos en un contexto en el que las mujeres tenían que luchar el triple para acceder a los espacios que les correspondían.

Rosa Otero inició su labor enseñando a leer y escribir a mujeres sin recursos y colaboró con personas en situación de vulnerabilidad, siendo una figura clave en la lucha contra las adicciones a través de la Asociación Antonio Noche.

Su compromiso con las mujeres se refleja también en su presidencia de la Asociación de Amas de Casa, donde trabajó para dar visibilidad, dignidad y derechos sociales a estas mujeres, y en la fundación de AECO, la asociación de empresarias más antigua de España, consolidando un legado de liderazgo y empuje para la ciudad.

Es la primera hija adoptiva

El acto, además, ha tenido una connotación histórica. La ciudad contaba con diferentes mujeres nombradas hijas predilectas, pero Rosa Otero es la primera hija adoptiva que recibe esta distinción.